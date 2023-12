Israel, a Brigada Kfir chega a Gaza: quem são os supersoldados judeus?

O exército israelita desdobrou a “Brigada Kfir” na Faixa de Gaza, que foi criada em 2005 e que não participou desde então nas operações das forças israelitas na Faixa Palestiniana. A brigada, especializada em contraterrorismo e combate urbano, está, segundo um comunicado do exército israelita, envolvida em operações para “localizar túneis” usados ​​pelo Hamas e “destruir” o grupo após o horrível ataque de Outubro. 7 em Israel.

Os soldados da Brigada Kfir estão a trabalhar com “engenheiros, forças blindadas e artilharia” que operam no norte da Faixa de Gaza para “derrotar o inimigo e realizar tarefas adicionais destinadas a permitir que o exército israelita continue as manobras” na área. Até agora, segundo relatos, os soldados da brigada identificaram “mais de 30 túneis” e “dirigiram” cerca de uma centena de ataques de artilharia, resultando na “destruição” de alvos do Hamas. Com estes soldados, após o reinício das hostilidades e o fim da trégua, Israel quer desferir o golpe final nos terroristas.