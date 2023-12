Ativos estimados em mais de 10 bilhões de francos. É esta riqueza que Nicolas Bouche, último descendente do fundador da grife francesa Hermès, quer deixar como legado à sua abrangente empresa. Bush, que é solteiro e não tem filhos, decidiu “adotar” a sua empregada, uma marroquina de 51 anos, para que pudesse incluí-lo no seu testamento. O jornal Tribune de Genève deu a notícia. No entanto, a decisão do empresário francês desencadeia uma batalha judicial com a Associação Isócrates, uma ONG suíça fundada pelo próprio Bosch, antigo destinatário do testamento.

o legado

Puech detém 5,7% do capital da grife (sem contar os ativos imobiliários). Há algum tempo, o herdeiro homenageou o seu faz-tudo, dando-lhe uma luxuosa propriedade em Marraquexe, no valor de um milhão e meio de francos, e uma villa em Montreux, no valor de quatro milhões. Mas isso não foi suficiente para Boyish: o homem quer que o homem de 51 anos seja seu único herdeiro. De acordo com informações do jornal suíço, os dois poderiam ter formado um vínculo forte durante o bloqueio.

Vai

A ONG quer desafiar a vontade. Nicola Borsinger, secretário da fundação que combate as notícias falsas e o sensacionalismo das notícias, falou do “cancelamento repentino e unilateral do acordo de herança, por considerá-lo inválido e infundado”. A morte de um rico empresário francês irá desencadear uma amarga guerra jurídica que poderá durar anos. De acordo com as leis suíças, seria difícil para um descendente da Casa de Hermes alterar a estrutura genética sem a aprovação da Sociedade Isócrates. Mas a proeza de Bush poderá tornar o apelo muito complicado. Na verdade, o método de comprovação da hipótese de fraude por parte de um incompetente parece ter desaparecido, dada a estreita relação entre os dois (confirmada pelo próprio herdeiro) e o estado de saúde de Bush, que todos consideravam excelente.

Leia o artigo completo

No Il Messaggero