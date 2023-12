Há uma atmosfera negativa em torno do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. É uma atmosfera de oposição à condução da guerra, à forma como os cidadãos ucranianos e o Ocidente foram informados, e à administração do poder durante mais de 21 meses de lei marcial. As críticas vêm principalmente dos seus oponentes políticos, que se manifestaram de uma forma que seria inimaginável há apenas um ano. Mais precisamente, também vêm do estrangeiro, onde parte do establishment americano e da opinião pública se opõem cada vez mais ao apoio não especificado à Ucrânia. Depois, há o presidente da Câmara de Kiev, o antigo boxeador Vitali Klitschko, um líder reverenciado por liderar a capital em tempos difíceis, que trovejou: “As pessoas perguntam-se por que não estávamos melhor preparados para esta guerra”. Porque Zelensky negou até ao fim que o assunto tivesse chegado a este ponto. Havia muita informação que não correspondia à realidade. É claro que podemos mentir para o nosso povo e para os nossos parceiros, mas não para sempre.”

Ideias





Contra-ataque ucraniano congelado, o que está acontecendo? Kiev muda seus planos e a guerra acabou

Negação da carreira política do presidente que pessoas próximas de Klitschko descrevem como amadurecida há algum tempo, mas, como sabemos, é melhor preservá-la em tempos de guerra para dar vazão a ela no momento certo, ou seja, quando o consenso do país em relação ao líder e o apoio externo começarem a desaparecer.

Além do mais, em nome do combate à corrupção e aos perigos dos grupos internos pró-Rússia, o líder nunca se poupou a expurgos para se rodear de legalistas. Este espírito também explica porque é que os guardas de fronteira ucranianos impediram o antigo presidente Poroshenko de deixar a região na sexta-feira passada. De acordo com os serviços de segurança, Poroshenko foi rejeitado por causa da sua reunião agendada com o primeiro-ministro húngaro Orban, que “expressa sistematicamente uma posição anti-ucraniana”, ao ponto de Moscovo utilizar a reunião “nas suas operações de informação e psicológicas contra Ucrânia.” “Ucrânia.” As acusações Orban devolveu ao remetente, descrevendo-as como “conflitos políticos internos” que, juntamente com “certas purgas políticas, são uma indicação de que a Ucrânia não está pronta para aderir à UE”.

Depois, há o ex-assessor do Gabinete Presidencial, Aristovich, que já anunciou a sua candidatura nas próximas eleições (adiadas para uma data posterior) e que pretende superar Zelensky com aquele realismo doloroso que, segundo ele, o actual presidente tem nunca encontrado antes. Ele resistiu durante todo o contra-ataque miseravelmente fracassado, enganando assim um povo em que mais de metade ainda queria lutar pela vitória (60 por cento, abaixo dos 70 por cento de há um ano, de acordo com uma sondagem Gallup) sem ter os meios. . Finalmente, há o Chefe do Estado-Maior, Valerij Zalonezh, com quem Zelensky tem estado em desacordo desde a Batalha de Bakhmut. Havia um aparente desacordo entre os dois sobre a defesa global da cidade, que não era uma estratégia militar e que estava a gerar um número completamente injustificado de baixas para Zalozny, mas o presidente expôs-se agora perante o Congresso dos EUA, descrevendo-o como um batalha que “mudará o curso da nossa guerra pela independência e pela liberdade”.

Eles recusam

Todos nós sabemos como isso terminou. Hoje, as diferenças estão a aumentar entre os dois líderes mais populares na Ucrânia. Independentemente das declarações, o Ocidente não quer saber se a guerra na Ucrânia terminará, mas sim quando. A começar pelos Estados Unidos, que têm grande dificuldade em gerir dois conflitos ao mesmo tempo em ano eleitoral. Quanto à forma de o fazer, algumas evidências vieram da última reunião do Grupo de Contacto de Defesa Ucraniano, em Outubro passado, em Bruxelas, onde, segundo a imprensa americana, as delegações americana e europeia começaram a discutir possíveis “negociações de paz” com Moscovo com Zelensky. e discussões que poderão tornar-se cada vez mais “urgentes” no final do ano ou pouco depois.