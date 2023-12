Vídeo de Kim Jong Un chorando: a mensagem para as mulheres

Um choroso Kim Jong-un pede às mulheres norte-coreanas que tenham mais filhos para combater a queda nas taxas de natalidade. O que mina a solidez do país. Num evento televisionado, o Encontro Nacional de Mães em Pyongyang, o líder falou para uma audiência de mulheres. Palavras honestas, entre lágrimas e soluços, com uso frequente de lenço para enxugar as lágrimas. Dirigindo-se às mulheres, muitas das quais vestiam roupas tradicionais, e todas ou a maioria delas ficaram comovidas e engajadas pelos aplausos prolongados, Kim disse: “Evitar que a taxa de natalidade caia e garantir que as crianças sejam cuidadas são deveres que nós devemos considerar ao cooperar com as mães.”

“Esses objetivos incluem criar os filhos para avançar incansavelmente a nossa revolução, eliminar as práticas não socialistas que têm aumentado nos últimos tempos, promover a harmonia familiar e a unidade social, estabelecer um padrão adequado de vida cultural e social, permitir os valores comunistas de a solidariedade prevaleça na nossa sociedade e deter o declínio das taxas de natalidade.” E cuidar das crianças com uma educação eficaz”, disse Kim. O quadro demográfico da Coreia do Norte não é claro.

O último censo oficial data de 2008, quando a população era de 24 milhões de pessoas. Segundo estimativas de especialistas internacionais, o número já atingiu 25,7 milhões. De acordo com dados divulgados por agências governamentais sul-coreanas, a Coreia do Norte está, na verdade, a lidar com um declínio acentuado nos nascimentos: de uma média de 1,88 filhos por mulher em 2014, o número cai para 1,79 em 2022.