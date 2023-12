“Se Trump não fosse candidato, não sei se concorreria à reeleição” – Corriere.it

Poucas horas depois, o antigo Presidente Trump (77 anos), numa reunião com eleitores no Iowa, que será o primeiro estado a votar nas primárias do Partido Republicano em Janeiro, respondeu às acusações, dizendo: “Só estarei um ditador um dia.” “Quando fecho as fronteiras e revogo as políticas climáticas e começo a perfurar, são os Democratas que estão a abusar do seu poder, não eu”, disse o empresário. O ex-presidente, que é acusado de tentar subverter o resultado da votação em 2020, disse que o “entusiasmo” em torno da sua candidatura é “maior do que nunca, maior do que as eleições de 2016 e 2020, nas quais tivemos um desempenho muito bom de qualquer maneira”. e acusou os democratas de “financiar” seus rivais nas eleições. Ron DeSantis e Nikki Haley. Em entrevista com Notícias da raposaTrump então brincou com as palavras de Biden: “Parece-me que é um bom tema para discussão…”, repetindo as suas dúvidas sobre a saúde do presidente: “Ele está em más condições físicas, e posso dizer isso mentalmente”. Do ponto de vista dele, é tão ruim quanto, se não pior.”