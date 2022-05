A China pede um “canal verde” para o trigo ucraniano. União Européia: “O bloqueio de Moscou é chantagem.” O primeiro trem com carga chegou à Lituânia

o proibir subordinar trigo ucraniano Nos portos do sul do país tornam-se um questão internacional Proeminente, incluindo interesse China A hipótese apresentada pela mídia britânica – mas posteriormente negada por Downing Street – publicada navios de guerra Marinha Real em Mar Negro proteger comerciante Portando o “ouro amarelo” do bloco imposto pela Rússia. no primeiro dia Trem Com a quantidade de comprimidos vem Lituânia De trem, a avó principal amarrou para tentar mediação sugira Pequim. Numa conversa telefónica com o Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão Annala Barbuka contraparte chinesa Wang Yi sugerir “Canal Verde” paraexportar de trigo Ucrânia e a Rússia, dizendo que a China está “pronta para manter Telecomunicações Com todas as partes envolvidas na disputa. Wang Yi discutiu com Barbuck sobre os perigos crise alimentar inflamado pela guerra na Ucrânia e afirmou que “o A comunidade internacional Você deve ‘também’ pressionar por um cessar-fogo bem na hora “.

Para as suas exportações, Kiev procura rotas alternativas e nas últimas horas procura rotas alternativas trem de carga Chegou com uma carga de cereais Lituânia através de Polôniano porto KlaipedaVilnius State Railways informou. “Esperamos receber um trem por dia da Ucrânia, cada trem transportando uma carga de até 1500 toneladas de trigo Um porta-voz da Ltg Railway disse: Mantas DubowskiCitado no site da Reuters. Nos primeiros dez dias de maio, as exportações de trigo ucraniano caíram mais da metade em relação ao mesmo período de 2021, de 667.000 para 300.000 toneladas.

Mais cedo em Londres, a voz de um representante do Governo Boris Johnsondeve negar a existência de planos concretos de divulgação de navios de guerra Marinha Real em Mar Negro Para proteger os navios mercantes do bloqueio russo. Jornal vezes Esta possibilidade é tida em conta para criar corredores de saída de um porto Odessa através de Bósforo e permitindo a passagem de navios carregados de alimentos, o Ministro dos Negócios Estrangeiros lituano escreveu, Gabrielius Landsbergis Ela falou sobre isso com seu colega britânico, les truss. O fato é que todo o Ocidente, incluindo a Grã-Bretanha, está estudando como exportação aberta a partir de Um país importante para o fornecimento de grãos Dos muitos países que, sem essas commodities, correm o risco de ficar sem commodities primárias. e refrear roubo de produto Nas mãos das forças russas que controlam o sul e os portos marítimos do país ocupado Presidente russo Vladimir Putin. Um porta-voz do governo britânico disse: “O infeliz bloqueio de Putin a Odessa está impedindo que os alimentos cheguem às pessoas que precisam”. “Continuaremos a trabalhar intensamente com parceiros internacionais para encontrar formas de retomar as exportações.”

O Presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyende Davos observou que estamos “testemunhando como a Rússia transformou seus suprimentos de energia em armas” e “infelizmente, estamos vendo o mesmo padrão surgir na segurança alimentar. A Ucrânia é um dos países mais férteis do mundo. Sua bandeira também simboliza a paisagem ucraniana mais familiar: um campo de trigo Amarelo sob um céu azul. Agora, esses campos de trigo foram queimados. Na Ucrânia ocupada pela Rússia, o exército do Kremlin confisca estoques de grãos e máquinas. Hoje éArtilharia russa bombardeia celeiros Por toda a Ucrânia de propósito.

E novamente: “Navios de guerra russos no Mar Negro bloqueiam navios ucranianos cheios de trigo e sementes de girassol. As consequências dessas ações vergonhosas estão à vista de todos. Os preços estão subindo. Os países frágeis e as populações vulneráveis ​​são os que mais sofrem. preços do pão em Líbano aumentou em 70% e os embarques de alimentos de Odessa não conseguiram chegar a países como Somália. Como se isso não bastasse, a Rússia está acumulando suas exportações de alimentos como forma de chantagemou bloqueando suprimentos para aumentar os preços mundiais ou trocando grãos por apoio político”.

“As forças russas estão roubando grãos ucranianos ou destruindo estoques, e há evidências diferentes”, acrescentou um porta-voz do ACNUR. vídeo postado por CNN nova oferta Imagens de satélite do porto de Sebastopol, Na Crimeia, onde dois navios russos parecem estar carregando o que se acredita ser grãos ucranianos roubados. Novas imagens da Maxar Technologies, datadas de 19 e 21 de maio, mostram os navios – Matros Bozinic e a Matros Kochka – Doca ao lado silos de trigo, com grãos saindo de um cinto para um espaço aberto. De acordo com o site de rastreamento de navios MarineTraffic. comambos os navios deixaram o porto: o Matros Bozinic está navegando no mar Egeu, alegando estar com destino a Beirute, enquanto o Matros Kochka ainda está no Mar Negro.

O locutor observa que é difícil saber se os navios foram carregados com grãos ucranianos roubados, mas a Crimeia, anexada à Rússia, produz pouco grão, ao contrário das regiões ucranianas de Kherson E Zaporizhia, rica em culturas, imediatamente a norte. Autoridades ucranianas e fontes da indústria relataram que as forças russas nas áreas ocupadas esvaziaram vários silos e transportaram grãos para o sul. No início deste mês, a Matros Bozinic realizou uma tarefa semelhante: carregou grãos e partiu do Mar Negro para chegar ao Mediterrâneo. Ele foi inicialmente destinado ao Egito com sua carga, mas foi recusado em Alexandria após um aviso de autoridades ucranianas, segundo o governo do país. Ele também foi impedido de entrar em Beirute e acabou chegando a Latakia, na Síria, onde a Rússia apoia o regime de Bashar al-Assad há anos. A guerra na Ucrânia causou um aumento maciço nos preços dos grãos, que foi sentido especialmente nos países em desenvolvimento. que total 25 milhões de toneladas Eles estão atualmente presos em portos ucranianos, de acordo com o ministro das Relações Exteriores alemão Annala Barbuk. Os embarques de grãos do porto de Odessa receberam um nome “prioridade” Também pelo secretário do Partido Democrata Enrico Letta que pede uma “iniciativa humanitária e militar” para “levar aos países do hemisfério sul que sem esses grãos teriam milhões de pessoas que morrendo de fome Permitindo a entrada de mais grãos depósito do porto.