O Papa aos seminaristas em Madrid: Libertem-se das falsas ideias mundanas e coloquem Deus no centro

Francisco recebe a comunidade escolar diocesana espanhola que acompanhou Dom Cobo Cano na tomada da Basílica de Santiago e Montserrat, em Roma. O Sumo Pontífice responde sem hesitação às perguntas dos futuros sacerdotes, aos quais pronuncia um discurso preparado no qual se refere à Eucaristia como centro de pensamentos e atividades e pede para se libertarem “do que escraviza” através do silêncio, do jejum e da oração. , ascetismo, expiação

Salvatore Cernozio – Cidade do Vaticano

A Eucaristia é um incentivo, um “professor”, um “inspetor”, um modelo, um zelador, uma pedra angular, para contemplar a futilidade das “ideias mundanas” e dos desejos de aparecer e se destacar. Depois, “silêncio, oração, jejum, arrependimento e ascetismo” como elementos “necessários” para nos libertarmos “do que nos escraviza e para sermos plenamente Deus”. Aos seminaristas de Madrid que foram recebidos hoje no Vaticano, por ocasião da viagem a Roma para acompanhar o novo Cardeal José Cobo Cano (criado no Consistório de setembro de 2023) que hoje assume a Igreja de Santiago e Montserrat, o O Papa indica no discurso que pronuncio onde e como colocar o centro de gravidade dos nossos pensamentos e orações e das nossas atividades diárias: na Sagrada Eucaristia, onde está presente Cristo transfigurado. É necessário entrar em diálogo com ele para que possa falar ao nosso coração, recomenda o Pontífice, mas «se este estiver cheio de mundanismo, de coisas, por mais “religiosas” que sejam chamadas, Deus não encontrará um coloque neles.” Não vamos ouvi-lo quando ele bater à nossa porta.”





O Papa abraça um seminarista

Diálogo improvisado e discurso proferido

Com os futuros sacerdotes de Madrid, Francisco trava um longo diálogo informal que consiste em perguntas espontâneas e respostas igualmente espontâneas. Em seguida, entrega o texto preparado no qual cita as palavras do Santo Bispo espanhol Manuel Gonzalez em sua mensagem Um sonho pastoralsobre o sonho – especificamente – do “seminário onde estava a Eucaristia: em ordem”. educacionalA estimulação mais eficaz; No primeiro campo científico Aperfeiçoa É o primeiro Tema; Em um disciplinarinspetor mais alerta; Nisso Ascético O modelo mais animado. E no principal campo econômico Cuidado de Deus; E há um arquiteto Pedra de fundação“.

Deus está no centro

“Revejamos estes pontos”, é o apelo do Papa, “para colocar Deus no centro”, isto é, para fazer dele “o fundamento, o projecto e o arquitecto”. Pedra de fundação“Isso é algo que só pode ser alcançado através da adoração, como diz Francisco: “Jesus será nosso guardião”. educadorPaciente, rigoroso, meigo e consistente como necessitamos no nosso discernimento, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, espera por nós, encoraja-nos e apoia-nos ao longo do nosso caminho. É a nossa maior motivação, porque dedicamos nossas vidas para alcançá-la.”

O Papa acrescenta: “Deus – acrescenta o Papa – quer dar ao seu povo pastores segundo o coração. Não aprendemos coisas de Jesus, mas antes acolhemo-lo e apegamo-nos a ele, para podermos levá-lo aos outros”. A grande lição que o Senhor dá é “humanidade”, ou “que nos tornamos carne, pó, homem e húmus para nosso próprio bem, através do amor”. Neste sentido, é “matéria”, como dizia São Manuel.





Audiência na Sala Clementina

Encontrando a Eucaristia

E ainda, como o santo bispo, o Papa exorta-nos “por uma questão de disciplina” a encontrar a Eucaristia todas as manhãs, “O inspetor mais atentoque ajuda a “contemplar a futilidade dos nossos pensamentos mundanos e os nossos desejos de ascender, de emergir, de se destacar”. “não servirá para nada.” semascetismo“Imitar um modelo exige esforço, criar uma obra de arte exige inspiração, mas também trabalho, e Jesus não se esquivou de tudo isso”, alerta o Papa. Portanto, é necessário dialogar com ele e livrar o coração do supérfluo ou do perigo de interferir na sua palavra.

Silêncio, oração, jejum, arrependimento

Por isso, o Papa refere-se ao “silêncio, à oração, ao jejum, ao arrependimento e à ascese” como elementos “necessários” para nos libertarmos “do que nos escraviza e para sermos plenamente Deus”. E isto, diz ele, “não é só interno, mas também externo, no trabalho, nos projetos, na entrega a Jesus”. Francisco afirma que o Senhor “estará lá”. ótimo Cuidado de DeusDeixemos que Ele proponha e implemente, e nos submetamos ao Seu comando em obediência ao Espírito.