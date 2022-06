O exército caiu em uma armadilha? – Corriere.it

Estamos em meio a uma guerra de desgaste: um dia você ganha um quilômetro e no outro perde. Os russos avançaram no Donbass em um ritmo lento, mas constante, mas a situação mudou de repente. Alguns especialistas falam sobre o ponto de pico

Estamos no meio de uma guerra de atrito: Um dia você ganha um quilômetro e no outro você perde. No Donbass, os russos avançavam em ritmo lento, mas constante, corrigiam parte dos erros que os impediam na primeira etapa e, pelo menos até sexta-feira, pareciam ter Boa parte de Severodonetsk. Mas no sábado de manhã, a situação mudou drasticamente: Os ucranianos lançaram contra-ataques e alegaram ter retomado parte da cidade industrial.