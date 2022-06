Como os encontraram – Libero Quotidiano

Eles fizeram sexo oral no carro e se distraíram do sexo, e o acidente aconteceu na cidade costeira de Fort Lauderdale, ao norte de Miami, Flórida, na quinta-feira, 2 de junho. O homem, que dirigia, foi pego de surpresa pela emoção, sem perceber que havia levado pista errada Ele colidiu com um caminhão da FedEx. Quando a polícia chegou ao local do acidente, o motorista e seu parceiro estavam quase nus. Ele também foi tratado por uma lesão não especificada na coxa, provavelmente devido às “condições” que causaram o acidente. Na verdade, de acordo com relatos da mídia local, ela estava envolvida em sexo boquete.

Nas imagens divulgadas pela mídia norte-americana, os dois carros foram vistos quase completamente destruídos no acidente com as vítimas deitadas ou sentadas na calçada em um cruzamento movimentado. O motorista, se você olhar atentamente para a foto, suas calças ainda descem até o tornozelo. Seu parceiro também estava nu no carro. A mulher ficou levemente ferida pelo bombardeio. Segundo relatos de Estrela diáriaEle pode ter acidentalmente mordido o pênis da namorada.

O motorista da FedEx e um passageiro ficaram gravemente feridos na colisão. Ainda não está claro se alguém foi acusado pelo incidente. Agora a polícia vai investigar se há alguma responsabilidade.