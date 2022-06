Moscou está pronta para negociar. E Putin explodiu o general Dvornikov

Ele voa Não se aproxime do diálogo. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, em entrevista à Al-Jazeera, previu um apelo NegociaçãoNosso país nunca se excluiu dos contatos internacionais. Estamos prontos para conversar e discutir sobre qualquer assunto, mas com base no respeito”. Essas declarações foram relançadas pela agência de notícias russa “Interfax” e, portanto, têm um certo peso. Medvedev“A rejeição do acordo pela Ucrânia pode significar a perda de sua soberania nacional”, acrescentou o ex-presidente da Federação Russa. Como se dissesse: Kyiv está cedendo parte do território para evitar problemas piores. Mas Zelensky repetiu em um discurso que coincidiu com 100 Dias de Guerra: “A vitória será nossa”.

O que está acontecendo? Já está se aproximando a retomada das negociações, que foram interrompidas, segundo Medvedev, devido à falta de realismo em Kyiv? Vamos passo a passo. General Alexandre ontem Dvornikovconhecido como o apelido pouco atraente “Açougueiro da Síria”, e é chamado coloque dentro Para reviver a maré de guerra na Ucrânia, foi removido. Em seu lugar, a brigada foi nomeada comandante de operações Gennady ZdekoVice-Ministro da Defesa. A notícia foi divulgada por Kyev Indipendent que cita equipe de inteligência de conflitos (Grupo de Analistas Independentes da Oposição da Rússia). Resumindo: falta o caráter oficial, mas essa hipótese circula há vários dias e também foi relançada pela imprensa ocidental, do New York Times ao Daily Mail. Se isso for confirmado, vai minar a hipótese de que os russos, que não conseguiram avançar em Kyiv, são vitoriosos no Donbass.

cenários

Putin já demitiu vários generais desde 24 de fevereiro, mas a demissão de Dvornikov provará o que a inteligência britânica escreveu: Rússia Sim, ele marca um sucesso tático em DonbassMas até agora, em comparação com o plano inicial, não foram obtidos resultados estratégicos; Certo, ele agora controla 90 por cento da Lugansk (Uma das duas regiões que compõem o Donbass, a outra é Donetsk), mas “isso custa muito em termos de recursos”. Nas próximas duas semanas, ele deve assumir o controle total de Lugansk e depois se concentrar em Donetsk (como observa o instituto de pesquisa americano ISW), “mas é improvável que ele tenha força para conquistá-la completamente”. Até agora, o cenário de guerra permanece indefinido: a Rússia vence no Donbass, mas a um preço alto. Durante todo o dia o porta-voz do Kremlin, Peskov“Já conseguimos alguns resultados e vamos continuar até atingirmos todas as metas”, explicou. Juntando as peças do quebra-cabeça, pode-se dizer: uma vez que Lugansk e parte de Donetsk estejam ocupadas, a Rússia se sentará à mesa de negociações para começar do status quo e negociar. A duração da guerra pode ser menor do que o previsto, por exemplo, pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, que falou em vez de “desgaste”. Segundo o general Vicente Camporini, o ex-chefe do Estado Maior da Força Aérea e Defesa, no entanto, o conflito vai continuar por mais dois meses no máximo porque “os recursos não são infinitos”, “os russos estão puxando tanques com meio século de naftalina”. Em relação a um possível fim associado à região de Donbass, muitos analistas pedem cautela: pode ser Kyiv que não aceita a perda de partes importantes do território.

Objetivos

Francesca explica ManentiDiretor do Cesvi (Centro de Estudos Internacionais): “Os russos em Donbas querem duas coisas: como o objetivo que inicialmente não havia sido alcançado, eles devem agora apresentar um resultado aceitável para a opinião pública, enfatizando a narrativa segundo a qual eles não intervir como agressores, mas como uma força que trabalhou na proteção dos direitos da população pró-russa de Donbass; ao mesmo tempo, eles visam criar uma espécie de continuidade territorial com a Crimeia no leste, uma questão que foi aberta em 2014 e nunca foi fechado para a Rússia.”

Existe o perigo de Moscou pretender ir mais longe Odessa, Para remover todas as marinhas da Ucrânia? Francesca Manenti diz: “Nós não sabemos disso – do ponto de vista russo, seria ótimo porque tornaria a Ucrânia completamente dependente de Moscou para sua segurança alimentar. Isso reduziria o peso internacional da Ucrânia. Mas ainda está para ser visto que a Rússia tem força para ir além de Odessa. Consolidar o controle sobre Lugansk e Donetsk daria a Moscou um resultado mínimo para apresentar à opinião pública para justificar o que eles chamam de operação militar especial. Donetsk está perdido?” “Outra incógnita. Zelensky deve explicar à sua opinião pública a possibilidade de ceder parte do território ucraniano, deve justificar a aceitação de uma espécie de “vitória distorcida” ».