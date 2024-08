EUA 2024, Obama demite Kamala Harris: “Sim, ela pode” – América do Norte

A família Obama ataca Trump e despede Kamala, sim, você pode

Michelle critica o empresário: “Ele é racista, quer um emprego negro”.

“Sim, Kamala pode.” Ontem, a candidata presidencial democrata recebeu o melhor incentivo para a sua campanha: uma dose dupla de Obama. O casal de ouro da esquerda americana revezou-se no palco de Chicago num golpe mortal que eletrizou os delegados do United Center, galvanizou os democratas em todos os Estados Unidos e derrubou, até agora apenas com palavras, Donald Trump.

ANSA ANSA Trump sobre o ataque: “Secretário de Musk, Tarifas e Desregulamentação”. Ele está processando Kennedy Jr. Presidente da Tesla: “Pronto para servir com Donald.” Tempestade durante um comício em uma cidade de Michigan ligada ao KKK

A primeira a intervir foi a ex-primeira-dama, que como sempre usou um vestido contemporâneo de guerreiro azul escuro desenhado pela marca americana Monse e que já se tornou um ícone nas redes sociais. “Há algo mágico a acontecer não só neste campo, mas também fora dele. A esperança está a regressar”, anunciou imediatamente Michelle, recordando o poder desta “esperança” que em 2008 conseguiu trazer o primeiro presidente negro à Casa Branca. .

vídeo Kamala Harris celebra Biden: ‘Seremos eternamente gratos’

A ex-primeira-dama chamou Kamala de “minha menina”, uma expressão de solidariedade e irmandade feminina que é um dos elementos recorrentes do evento democrata. “Ela está mais do que pronta para ser presidente”, disse a Sra. Obama. “Ela é uma das pessoas mais qualificadas e experientes que já concorreu à presidência e tem a maior dignidade”. Então ela tirou as luvas e começou a mirar em Trump. Ele atacou, dizendo: “Quem disser a ele que o emprego que ele quer agora é um trabalho para negros”, lembrando as declarações racistas do empresário a respeito dos chamados “empregos para negros”. Sobre as suas insinuações de que Harris e outros democratas, incluindo o seu marido Barack, “não são verdadeiros americanos”, ele explicou: “Ninguém tem o monopólio sobre o que significa ser americano, ninguém”. Michelle nunca perdoou os ataques de Trump à sua família e certamente não pretende fazê-lo agora.

“Durante anos, ele fez tudo o que pôde para tentar fazer com que as pessoas tivessem medo de nós. Sua visão limitada e estreita do mundo o fez sentir-se ameaçado pela presença de dois negros bem-sucedidos, trabalhadores e altamente educados.” Mais uma vez, ele o descreveu como “um misógino que se alimenta de medos e mentiras, um mascate e fomentador do ódio que tem jogado o mesmo velho jogo de trapaça contra a América”. Primeira-dama imparável e determinada, ela apresentou então seu marido, Barack, ao palco – “o homem da minha vida que acorda todas as manhãs pensando no bem da América” – que também foi saudado por aplausos do público enlouquecido com o abraço intenso entre os dois.

“Sou o único idiota a falar depois de Michelle Obama”, começou o ex-presidente, e com razão. Embora suas inegáveis ​​habilidades oratórias tenham impressionado os democratas dentro e fora da arena. “Trump é como o vizinho que fica usando o soprador de folhas a cada minuto do dia. Do vizinho é cansativo, do presidente é perigoso”, atacou Barack, que também tirou as luvas e zombou do empresário por sua “ comportamento infantil.” Apelidos, teorias de conspiração malucas e uma obsessão pelo tamanho da multidão.” Esta última frase foi acompanhada por um gesto que se espalhou nas redes sociais.

Sério, novamente, o ex-presidente descreveu Trump como “um bilionário de 78 anos que não para de reclamar de seus problemas. Há um fluxo constante de reclamações e queixas que estão piorando agora que ele tem medo de perder para Kamala”. Depois elogiou o seu antigo vice-presidente Joe Biden, “ele salvou a democracia quando esta estava em perigo”, e finalmente baptizou Kamala com o seu lendário slogan. “Sim, podemos.” “Sim, ela pode. Estamos prontos para uma presidência de Harris. Não queremos mais quatro anos de caos. É um filme que já vimos e geralmente a segunda parte é pior”, disse Obama, que depois alertou que o a corrida estaria em votação de última hora e que “todos nós temos que… Começamos a trabalhar agora”.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA