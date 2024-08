“O acordo entre Israel e o Hamas está à beira do fracasso” – Asharq Al-Awsat

A libertação de reféns e o acordo de cessar-fogo estão à beira do fracasso e não existe nenhum plano alternativo que possa ser apresentado em seu lugar. Dois altos funcionários dos EUA e dois oficiais israelenses disseram ao Politico. Uma fonte disse: “Não sabemos se Sinwar quer o acordo, e se ele não o quiser, existe a possibilidade de o Irão atacar e a situação agravar-se”. Enquanto os Estados Unidos pretendem realizar uma cimeira no Cairo na sexta-feira, um responsável israelita disse: “Não é de todo certo que haverá uma cimeira. Se houver uma cimeira, não haverá nada sobre o que falar enquanto Israel. mantém sua posição.” ”

Khalil al-Maqdah, irmão de Munir al-Maqdah, comandante das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, o braço militar do Fatah palestino, foi morto em um ataque de drone israelense em Sidon, informou o jornal online L’Orient Le Jour. Citando um anúncio emitido no campo palestino de Ain al-Hilweh, perto de Sidon. Seu irmão Munir é um dos líderes palestinos do Fatah no Líbano. Israel acusou-o repetidamente de contrabandear armas para as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa na Cisjordânia ocupada.

O exército israelita confirmou a operação levada a cabo em Sidon, no Líbano, durante a qual um avião da Força Aérea atingiu “o terrorista Khalil Hussein Khalil al-Maqdah, que trabalha para a organização terrorista Hezbollah e para a Guarda Revolucionária Iraniana, e continua a tentar levar a cabo ataques terroristas.” Cooperam com o seu irmão Munir al-Maqdah em nome da Guarda Revolucionária Iraniana e participam na direção de ataques terroristas e no contrabando de armas e fundos destinados a atividades terroristas na Judeia e Samaria (Cisjordânia).

O “assassinato” de um responsável da Fatah no Líbano é “mais uma prova de que Israel quer incendiar a região e lançá-la numa guerra total”, como denunciou um membro do Comité Central da Fatah em Ramallah. Tawfiq Al-Tirawi disse, depois de um responsável do seu movimento ter sido morto num ataque israelita em Sidon, no sul do Líbano, que “as forças de ocupação estão a usar sangue palestiniano para adicionar lenha ao fogo da guerra”.

Enquanto isso, a mídia libanesa noticiou um ataque de drone israelense a um carro no campo de refugiados palestinos de Mieh Mieh, perto da cidade costeira de Sidon. O exército israelense ainda não emitiu nenhuma declaração.

O exército israelita continua as suas operações na zona de Rafah, a sul da Faixa de Gaza, e nas últimas 24 horas eliminou dezenas de terroristas, destruiu infra-estruturas e identificou muitas armas. O porta-voz do exército israelita anunciou isto, acrescentando que a Força Aérea Israelita atingiu cerca de 30 alvos terroristas na Faixa, incluindo locais de lançamento e observação.

Os corpos de 6 reféns israelenses foram encontrados dentro de um túnel em Gaza. Eles teriam sufocado na fumaça de um incêndio após o ataque.

