Parlamento de Kiev proíbe Igreja Ortodoxa “ligada a Moscovo”

“Pessoas da comunidade de São Miguel, na aldeia de Zelenev, diocese de Chernivtsi, compraram um carro para as Forças Armadas Ucranianas. O carro foi abençoado pelo padre Ihor Popivchu.” O carro cinza está rodeado de fiéis e do reitor da paróquia na foto que abre o site. Igreja Ortodoxa Ucraniana: A igreja que, segundo as autoridades nacionais, permanece subordinada ao Patriarcado de Moscou. A notícia da doação ao exército de Kiev foi divulgada durante este O parlamento ucraniano aprova novas regras que proíbem qualquer “organização religiosa afiliada a esse estado agressor”. Depois de um ano e meio de tensões e contratempos. O texto, que visa defender a “segurança nacional” e promover “a nossa independência espiritual”, torna-se lei, comentou o presidente Volodymyr Zelensky. O sinal verde veio com ampla maioria: 265 votos a favor e apenas 25 votos contra. As disposições não se referem à Igreja com raízes na Rússia, mas a lei visa apenas a comunidade eclesial que, de acordo com o Comité Especial do Serviço Estatal para a Liberdade de Consciência, está “formalmente ligada ao Patriarcado de Moscovo”. “.

A igreja visada rejeita todas as acusações e afirma que após o início da invasão na primavera de 2022, a autonomia foi declarada pela igreja russa. Qualquer referência ao Patriarcado de Moscovo, incluindo o nome do Patriarca Kirill, foi eliminada do ritual religioso que abençoava a guerra que Putin queria. «A nova lei viola a Constituição ucraniana e uma série de obrigações internacionais que o Estado deve respeitar – avisa o Metropolita Clement, Chefe do Serviço de Informação -. Esta acção traz à mente não só a ideologia ateísta da era soviética, mas também os seus métodos de banir a igreja. Além disso, aqueles que não compreenderam Cristo crucificaram-No sob acusações políticas.” Ele acrescenta: “A nossa Igreja continuará a viver como uma Igreja verdadeira, reconhecida pela grande maioria dos crentes ucranianos”.

Celebração da Igreja Ortodoxa Ucraniana alvo de nova lei que proíbe seitas religiosas ligadas a Moscou – Church.ua

Porque ainda é hoje A igreja com sede em Moscou tem o maior número de templos do país: 8 mil, segundo dados do governo. Em vez disso, a transferência de fiéis e templos para a Igreja Ortodoxa da Ucrânia, a nova realidade que se separou da Igreja “mãe” e foi reconhecida em 2019 como autónoma, continua a enfrentar dificuldades. Pelo Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Durante os dois anos e meio de guerra, menos de mil paróquias passaram sob a doutrina cara a Zelensky e às forças políticas que querem fazer dela uma espécie de igreja estatal nacional. As transferências também foram marcadas pela intervenção policial para expulsar seguidores e padres “pró-russos” que se barricaram entre as naves ou em frente aos portões. mas As pesquisas mostram que dois terços da nação apoiam regras que impeçam Putin de interferir no altar.

Se a igreja sob ataque fala de “perseguição” e “violações dos direitos humanos”, As inspecções dos serviços secretos, as queixas aos tribunais e as investigações jornalísticas mostram que eles estavam – pelo menos em algumas das suas emissões – ao serviço de Moscovo: mais de uma centena de processos criminais foram instaurados contra o clero; Metropolitano condenado a cinco anos de prisão por colaboração; Documentos pró-Moscou descobertos na reitoria; Mais de vinte bispos e padres possuem cidadania russa incluindo o chefe da Igreja Ortodoxa Ucraniana Metropolita Onofrey O que vem primeiro para a investigação jornalística Pravda Ucrânia Como “manipulador”, admitiu então que tinha passaporte russo, mas “nunca se interessou por ele” e que o “abandonou” com a invasão de Putin; Mais uma vez, há um cabo de guerra em torno da Lavra de Pechersk, o grande santuário em Kiev que o Estado quer restaurar expulsando o “Vaticano” ortodoxo ucraniano. Ao mesmo tempo, o site da Igreja Ortodoxa Ucraniana anunciou que o poder judicial abriu um processo contra o Ministro da Cultura sob a acusação de incitamento ao ódio religioso após medidas para expulsar monges e clérigos do país. Pechersk Lavra e condenação dos líderes da igreja.

Muitas autoridades locais já haviam proibido as atividades da igreja “próxima” da Rússia e privado-a do direito de usar a terra antes da aprovação da lei. A Igreja do Patriarcado de Moscou foi fechada nas regiões de Khmelnitsky, Lviv, Volyn, Ternopil, Rivne, Vinnytsia, Zhytomir e Transcarpática. Na região de Kiev, foi proibido por decisão do Conselho Regional. A Câmara Municipal de Zaporizhia votou uma resolução semelhante.

A lei dá à igreja infratora nove meses para “cortar laços” com Moscovo e quaisquer decisões sobre questões controversas serão tomadas pelos tribunais. mas A própria Rússia está ao seu lado. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, fala sobre a “guerra blasfema” que o regime de Zelensky está a travar contra a Igreja e condena o desejo de “destruir a Ortodoxia na Ucrânia”. “Isso é satanismo”, diz o deputado da Duma, Sergei Obukhov. O líder do partido Rússia Justa, Sergei Mironov, explica que a lei representa “a transformação final da Ucrânia num Estado totalitário”. De acordo comBispo Nikolai Balashov, conselheiro do Patriarca Kirill de Moscou, novas disposições Eles visam isso “Expansão da perseguição do regime de Kiev à Igreja Ortodoxa Ucraniana e clara violação dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos no domínio da liberdade religiosa.” O campeão de boxe ucraniano Vasily Lomachenko, que também se alistou no exército de Kiev, condena as regras: “A fé está sendo testada”.

O Conselho Ucraniano de Igrejas e Organizações Religiosas intervém para defender a nova lei O que também inclui a Igreja Católica com ritos católicos latinos e gregos. «Mesmo em condições de conflito brutal, os direitos e liberdades religiosas – lemos num memorando após uma reunião com Zelensky nos últimos dias – são respeitados. A principal ameaça à liberdade religiosa é a agressão russa, que resultou na morte de dezenas de padres pelo ocupante e na destruição de centenas de igrejas. “Nenhuma organização, religiosa ou secular, com sede no Estado inimigo, pode operar na Ucrânia.”