Biden: “A democracia prevaleceu”. Harris surpreende: ‘Forever Grateful for Joe’ – Notícias

“Nós amamos você, Joe.” Milhares de democratas reúnem-se no United Center, em Chicago, em torno de Joe Biden, na noite da sua despedida da corrida à Casa Branca e talvez da política, após 50 anos.

O idoso presidente conclui o primeiro dia da Convenção Democrata com aplausos não só dos delegados, mas também de todos os oradores que falaram antes dele, desde a candidata Kamala Harris, que falou inesperadamente, até Hillary Clinton, que incendiou a convenção, imediatamente depois. Alexandria Ocasio-Cortez. Subindo ao palco após um discurso da primeira-dama Jill Biden — que recordou as dramáticas horas de contemplação antes da decisão de se aposentar e da sua filha Ashley, que o chamou de “coração valente” — Biden pareceu emocionado, chegando mesmo a enxugar as lágrimas com um lenço de papel. Mas poucos minutos depois de começar a falar e listar todas as conquistas de sua gestão, ele se transformou em um leão como não via há pelo menos um ano.

vídeo Kamala Harris celebra Biden: ‘Seremos eternamente gratos’

“Não há lugar nos Estados Unidos para a violência política. A democracia prevaleceu e deve agora ser preservada”, declarou, atacando o seu rival Donald Trump num discurso de 40 minutos. Sublinhou que “não se pode amar o seu país só quando se ganha”, frisando que a ameaça do empresário “ainda existe e se ele perder corre-se o risco de um banho de sangue”.

Um discurso do Comandante-em-Chefe que incluiu todos os clássicos do seu discurso – da importância da classe média à necessidade do controle de armas – tanto que, segundo alguns analistas, foi o mesmo discurso que ele teria dado na Segunda Guerra Mundial. Evento de nomeação. Ele atacou Biden novamente, dizendo: “Trump é um mentiroso, um perdedor e um criminoso condenado. A América é próspera e bem-sucedida. O presidente falou então sobre o elefante na sala, a guerra em Gaza, sublinhando que estava a trabalhar “24 horas por dia para um cessar-fogo” e reconhecendo que “aqueles que protestam têm as suas razões”. Por fim, concluiu seu discurso passando o bastão. Ela disse: “Adoro o meu trabalho, mas amo mais o meu país, ao qual dei o meu melhor, o meu coração e a minha alma. Kamala foi a melhor decisão que já tomei. Ela é forte, competente e tem uma integridade extraordinária”, sublinhando que “ele será o melhor voluntário que ela e Tim já viram.” “Os melhores presidentes foram vice-presidentes”, ela brinca.

Harris subiu ao palco inesperadamente algumas horas antes para prestar homenagem. “Seremos eternamente gratos a você”, disse o candidato democrata, voltando ao palco no final do discurso do presidente e trocando um abraço carinhoso com ele.

Outro destaque da noite foi o discurso de Alexandria Ocasio-Cortez, que, como outsider, conquistou lugar de destaque na conferência. Mas a verdadeira estrela da noite, talvez surpreendentemente, foi Hillary Clinton, que recebeu uma recepção calorosa, igualada apenas pela dada a Biden. O ex-secretário de Estado, que provavelmente conhece as táticas do empresário melhor do que qualquer pessoa que sofreu com elas em 2016, disse que Trump “não se importa com ninguém. Ele está zombando de Kamala Harris pelo nome dela e criticando-a. .”

“Estamos mais perto do que nunca de quebrar o teto de vidro de uma vez por todas depois das rachaduras que fizemos”, acrescentou Clinton com uma pitada de nostalgia. “E por trás dessas rachaduras vejo Kamala Harris estendendo a mão para nós.” A ex-candidata também falou sobre o aborto, um dos principais temas do dia que contou com depoimentos comoventes de três mulheres, Amanda Zurowski, Caitlin Joshua e Hadley Duvall.

