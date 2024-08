Ele é um garoto de 20 anos

Um menino de 20 anos foi detido pela Guarda Civil espanhola pelo suposto assassinato de Mateo Little, o menino de 11 anos que foi morto a facadas na manhã de domingo no Centro Esportivo Mocegon (Toledo), enquanto estava jogando futebol com seus colegas, de acordo com o que esperavam as fontes investigativas da EFI. Parece ser um jovem espanhol cuja família vive no mesmo município, 15 quilómetros a norte de Toledo, em Castilla-La Mancha, onde parecem estar em curso algumas buscas.

Menino de 11 anos morto a facadas em campo de futebol: encontre o homem com o rosto coberto que o atingiu

Segundo o confirmado pelo Governador de Castilla-La Mancia, Milagros Toulon, o detido é um jovem de 20 anos, que foi detido pela Guarda Civil na sua casa em Mozion (Toledo), que foi revistado, aparentemente para uma busca. Da arma do crime.

Até ao momento não há detalhes sobre o motivo do ataque perpetrado por uma pessoa com arma branca e rosto coberto, no domingo, pelas 9h45, contra um grupo de crianças que jogavam futebol, no qual a criança (11 anos ) foi morto. Matteo, de um ano. Toulon destacou que a criança “foi brutalmente atacada enquanto jogava futebol com os amigos”, num “ataque brutal que nos deixou a todos em estado de choque”. O governador também elogiou o “maravilhoso trabalho realizado pela Guarda Civil”. As investigações, confiadas à Unidade de Polícia Judiciária dos Carabinieri e ao Grupo de Informação do Comando da Guarda Civil de Toledo, intensificaram-se nas últimas horas em torno do suposto assassino. A investigação, coordenada pelo tribunal local, foi confidencial. No entanto, os investigadores descartam que o suposto assassino de Mateo tenha sido um “lobo solitário” que praticou um ato de terrorismo jihadista. O detento de 20 anos, descrito pelas testemunhas como um jovem de cabelos loiros raspados, magro e de estatura média, mora em Moosegon com o pai, que quase não interage com outros moradores da pequena cidade do condado de Toledo. De acordo com o que foi noticiado pelo jornal El Pais.