As armas mais recentes produzidas pela indústria de defesa russa são melhores do que as produzidas pela OTAN. Dois anos após o início da guerra na Ucrânia, Putin afirma a alegada superioridade da indústria armamentista russa sobre as armas e equipamentos produzidos pelos países ocidentais que apoiam Kiev.

“É claro que, se compararmos as armas modernas da NATO com as armas do final do período soviético, estas últimas são inferiores em algumas qualidades, aliás, nem sempre. Mas se falarmos das nossas novas armas, elas são claramente melhores. Um facto óbvio ”, diz Putin, falando em Tula no Fórum “Tudo pela Vitória”.

A indústria de defesa russa tem mostrado bom ritmo e qualidade, acrescenta o presidente, sublinhando que no ano passado a Rússia exportou equipamento militar “no valor de milhares de milhões de dólares” e que os sistemas de mísseis Pantsir são particularmente populares entre os compradores estrangeiros.

A economia russa está a crescer ao contrário da economia de outros países e é atualmente a mais importante da EuropaPutin continua a sublinhar que “este processo continuará a ganhar impulso”. A indústria de defesa também está a crescer, com fábricas a trabalhar “num ritmo contínuo, em três turnos diferentes”. Ele acrescentou que os volumes de produção estão aumentando constantemente.

Segundo o chefe do Kremlin, a produção de tanques, por exemplo, quintuplicou desde o início da “operação militar especial”. O número de drones, munições de vários tipos e “equipamentos de proteção individual” aumentou “significativamente” em até nove vezes. Putin, com palavras da era soviética, quer agradecer aos trabalhadores das fábricas de defesa que “não abandonaram os seus camaradas de armas, os soldados na frente, que protegem as fronteiras e os céus da Rússia e controlam o oceano”.

Estratégia do czar

Por outro lado, a estratégia de Putin tem estado sob os holofotes do Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank americano que monitoriza diariamente o conflito. O Presidente russo está a preparar planos para integrar totalmente os territórios ocupados da Ucrânia na Rússia, numa outra indicação de que Moscovo iniciou planos de longo prazo para estas regiões e “não espera concessões regionais”.

O líder do Kremlin anunciou, de acordo com o Instituto de Estudos de Guerra, que quer colocar os territórios ocupados em pé de igualdade com a Rússia em “áreas-chave” não especificadas até 2030. Além disso, Putin exortou os bancos russos “a não terem medo das sanções ocidentais e aumentar a sua actividade nos territórios ocupados.” “. “.