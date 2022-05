Bucha, The New York Times publica novas evidências dos massacres: Foi assim que os russos executaram prisioneiros ucranianos – vídeo

o O jornal New York Times Divulguei uma nova evidência em vídeo dos massacres ocorridos em Busha, na Ucrânia, onde as forças de ocupação russas foram expostas Centenas de civis e combatentes voluntários foram executados. Em um vídeo datado de 4 de março, soldados de Moscou são vistos andando em uma fila de pessoas na frente de um rifle ao longo de uma rua no subúrbio de Kiev. Estes são 9 soldados voluntários ucranianos. Alguns prisioneiros colocam as mãos acima da cabeça, outros andam em corcundas, segurando cintos na frente deles. Ele ouviu um dos soldados ordenando: “Anda à direita, vadia”.

Em outro vídeo inédito, o diretor é ouvido contando 8 pessoas deitadas no chão. As fotos pararam por aí, mas 8 testemunhas contaram vezes O que aconteceu depois: soldados supostamente estavam fazendo prisioneiros atrás de um prédio próximo que havia sido convertido em uma base militar russa e tiros foram ouvidos. Os prisioneiros nunca mais voltarão. Para corroborar os relatos, há outro vídeo, desta vez de um drone, filmado no dia seguinte (5 de março): cadáveres são vistos no chão ao lado do prédio e dois soldados russos ao lado dos cadáveres. Um dos prisioneiros que apareceu no primeiro vídeo pode ser identificado. para mim O jornal New York TimesEsta é a “evidência mais clara” de que as forças russas capturaram os prisioneiros antes de serem executados.

