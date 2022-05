Últimas notícias da Ucrânia. Zelensky: “É um inferno no Donbass.” Azovstal, vice-comandante de Azov, negou a rendição

8:10

Inteligência britânica, depois de Mariupol, forças russas se mudarão para Donbass

Assim que a Rússia estiver no controle completo de Mariupol, provavelmente deslocará suas forças da cidade costeira em ruínas para reforçar Donbass: a inteligência britânica escreveu em sua atualização da situação na Ucrânia, enfatizando a redistribuição de soldados. Isso pode acontecer sem preparação adequada, com risco de maior atrito entre as forças.

No relatório divulgado hoje pelo Ministério da Defesa em Londres, a inteligência informa que cerca de 1.700 soldados ucranianos que foram fortificados na Usina de Azovstal se renderam, enquanto um número desconhecido permanece dentro da usina.

A forte resistência das forças ucranianas contra Mariupol desde o início da invasão significa que os soldados russos naquela região terão que ser reequipados e substituídos antes que possam ser efetivamente mobilizados novamente. Mas este é um processo demorado se feito com cuidado.

No entanto, o relatório conclui que os comandantes estão sob pressão e devem demonstrar sua capacidade de atingir as metas operacionais estabelecidas: daí a possibilidade de redistribuir soldados Mariupol muito rapidamente com riscos relativos.