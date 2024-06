O “risco calculado” de Macron para as eleições em França: as relações exteriores e a defesa permanecem nas suas mãos

paraStefano Montefiore

Nota de rodapé do presidente: Qualquer que seja o resultado da votação, a constituição francesa é clara

Do nosso correspondente

PARIS – Às crianças que o conheceram numa viagem escolar em Mont Valérian, onde os nazis dispararam contra apoiantes, Emmanuel Macron ofereceu esta explicação para as eleições antecipadas de ontem: «Era necessário que as pessoas esclarecessem a sua escolha, dado que muitos nas eleições europeias votaram em alas extremistasDado que só tenho uma maioria relativa na Assembleia Nacional, tem havido um caos impressionante. Ainda tenho três anos no Eliseu, então pedi esclarecimentos. É por isso que estamos em um estado de turbulência.”

No Eliseu, os assessores do presidente apresentam a mesma versão, mas é claramente mais complexa. Se alguns ministros e mesmo alguns dos primeiros apoiantes de Macron já parecem inclinados a reposicionar-se e a procurar salvar-se do Titanic, a pequena comitiva de Macron parece ter sangue frio e enumera argumentos de que dissolver a Assembleia não era uma opção tão suicida como parecia. . demais. O cenário quase insustentável para Macron, o cenário que se revelaria um erro, seria, na noite de 7 de julho, uma vitória triunfante do Comício Nacional com maioria absoluta na Assembleia e, portanto, com a juventude inexperiente. E ele não é compatível com Macron, Jordan Bardella, o novo primeiro-ministro.









































































































Mas o pior nunca é certo, e isto foi sublinhado no Eliseu. Mesmo que o clima político mediático em França hoje em dia favoreça qualquer pessoa que possa ser considerada exagerada e deslocada, a grande declaração feita por Bardella ainda é tida como certa.

Maioria relativa e absoluta pode ser difícil, e o próprio Bardella diz que não aceitará ser primeiro-ministro a menos que obtenha maioria absoluta. Mas mesmo neste caso, o pior de tudo, foi confirmado no Eliseu que a Constituição francesa é claraA política externa, as alianças internacionais e a defesa continuam a ser prerrogativas do Presidente da República ou de Emmanuel Macron por mais três anosEsta continuidade permanecerá inquebrável com qualquer maioria e com qualquer primeiro-ministro. Se houve alguma confusão no período 1986-1988, por ocasião da primeira coexistência entre o Presidente Mitterrand, à esquerda, e o Primeiro-Ministro Chirac, à direita, a reforma do Tratado que ocorreu depois disso resolveu o problema: no Conselho Europeu, foi foi a solução perfeita. O presidente que representa a França.

As eleições europeias, nas quais se tem falado muito sobre o progresso da extrema direita, acabarão por conduzir ao nascimento da aliança habitual. Isto é entre o Partido Popular, os Social-democratas e Liberais de Macron e outros. Esta é mais uma razão para considerar um paradoxo o recurso a eleições antecipadas em França, mas o risco foi calculado. Depois do verão, a lei orçamental terá de ser votada e a atual maioria provavelmente será rejeitada, com Macron forçado pela Constituição a ir às urnas.

O presidente preferiu antecipar e administrar ele mesmo tempos e métodos. Em qualquer caso, permanecerá comandante das forças armadas até 2027, a já aprovada lei de planeamento militar permanecerá em vigor até 2030 e os parceiros europeus – incluindo a Itália de Giorgia Meloni – continuarão a precisar de um interlocutor fiável e coerente, ao contrário do Novo Frente Popular. Que afirma manter o pró-Ucrânia Glucksmann e o pró-Putin Mélenchon juntos, ou as fotos do Comício Nacional que capturaram o Kremlin durante a campanha eleitoral em 2016, ou o empréstimo obtido de um banco russo, ou as fotos anti-Atlânticas que foram empurradas para a UE. Ponto de saída da OTAN. Acima de tudo, no "Chateau", nome não oficial do Eliseu, há optimismo porque o balanço dos últimos anos é objectivamente positivo: o desemprego em mínimos históricos, a reindustrialização do país, o pacto de migração e asilo, a administração. Da epidemia e da preparação para lidar com a Rússia. Ainda não se sabe quão importantes são os factos em França hoje, e quanta raiva e repulsa, mesmo irracional, em relação ao presidente irão influenciar, mas o Eliseu não é certamente o melhor lugar para medir isso.