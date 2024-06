Putin hoje tira a máscara e é considerado Pyongyang e Coreia do Norte são amigos preciosos Que lhe fornece armas para uso na Ucrânia

Um dos episódios que se destacou O início da Guerra Fria E eles realmente explodiram um Uma guerra muito quente no Extremo OrienteIsso foi em 1950 Agressão sul-coreana Pela Coreia do Norte. E em violação do direito internacional e dos acordos das Nações Unidas que definiram as fronteiras entre as duas Coreias O regime comunista em Pyongyang Ele decidiu invadir o seu vizinho do sul, uma medida que inicialmente pareceu bem-sucedida porque contou com o apoio da China, de Mao Zedong e da Rússia, ou melhor, da União Soviética sob Stalin.

obrigado pelo Dois superpoderes A partir do apoio daquela agressão, daquela violação da soberania, a invasão inicialmente pareceu bem sucedida, depois os americanos intervieram com uma coligação internacional, no final de uma longa guerra (1950-1953). Os limites originais foram restaurados Entre as duas Coreias. Então houve aquilo Declínio do regime do norte Que se transformou em imóvel.

avô. pai. Neto hoje. nós estamos em KIMS de terceira geração, o que é completamente inconsistente com as regras que afirmam que um regime comunista deve inspirar esta linhagem genética. Houve um período em que este regime enlouqueceu, o que o submeteu a Ditadura ferozEmbora a Rússia e a China fossem sedentas de sangue e famintas do seu próprio povo, parecia que a Rússia e a China de Putin estavam de alguma forma alarmadas e preocupadas com a tendência autoritária e criminosa da Coreia do Norte.

Houve períodos, até à última década, em que Moscovo e Pequim intervieram, a pedido de Washington, para intervir. Moderar a corrida armamentista nuclear Pyongyang. Agora esse período acabou e estamos quase de volta à estaca zero. Ou seja, Putin está tirando a máscara hoje, pensou ele Pyongyang e Coreia do Norte são amigos preciosos Que lhe fornece armas para uso na Ucrânia.

Ele restaurou total legitimidade para si mesmo com sua visita a Pyongyang monarquia vermelha da Coreia do Norte, Até os chineses tiraram as máscaras há alguns anos, o que significa que consideram a Coreia do Norte e a sua corrida armamentista nuclear como uma corrida armamentista nuclear. Inconveniência útilÉ uma pedra no sapato dos aliados da América no Extremo Oriente, especificamente da Coreia do Sul e do Japão. E Escorregamos direto para o clima de 1950.