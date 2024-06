Guerra Israel-Hamas, notícias de hoje

Mídia: “A Casa Branca cancelou uma reunião sobre o Irã com Israel”

A Casa Branca cancelou uma reunião de alto nível focada no Irão com representantes israelitas, no meio de uma disputa com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Ontem, o primeiro-ministro, num vídeo, acusou publicamente Washington de obstruir a ajuda militar ao Estado judeu. Axios relatou isso, citando dois funcionários da Casa Branca. Segundo as fontes, o vídeo do primeiro-ministro israelense teria irritado os conselheiros mais próximos do presidente dos EUA, Joe Biden. “Os americanos estão com raiva. Mensagem de vídeo de Bibi – escreve ele. Eixos Citando as suas fontes, “causou graves danos”. Segundo o responsável, a delegação israelita que deveria participar na reunião cancelada já estava a caminho dos Estados Unidos.