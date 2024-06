Ponte da Vergonha de Gaza: O Fracasso da Logística Americana

o Ponte de Gaza se tornou Ponte da vergonha Para os americanos. Não sei se você se lembra da história desse cais, que foi construído pelo Exército dos EUA, com a ajuda da Marinha dos EUA, claro. Estrada de socorro, ajuda humanitária, alimentos e medicamentosÁgua e gás para a população civil de Gaza. Assim, cria-se uma rota alternativa em comparação com as rotas terrestres bloqueadas, encurtadas e altamente restritas que são dificultadas pela ofensiva das FDI.

Era para ser a Ponte de Gaza Um sinal muito claro e tangível E também ao público americano sobre o compromisso humanitário da administração Biden e o facto de este não ser o governo democrático dos Estados Unidos Indiferente ao destino da população civil em Gaza. Pois bem, esta ponte esteve mais fechada do que aberta ao longo da sua existência, constantemente perturbada ou mesmo parcialmente destruída por tempestades marítimas, mau tempo ou outros problemas.

E que horas? Ele estava orgulhoso Os Estados Unidos, o orgulho e o pioneiro, isto é, a superioridade das forças armadas americanas no domínio da logística, no domínio da engenharia civil, na engenharia, na guerra, no transporte, na entrega de todo o tipo de fornecimentos a na frente, esta era uma página verdadeiramente indecente. Existem muitas razões e muitas desculpas, mas o facto permanece A Ponte de Gaza falhou verdadeiramente De promessas.

Enquanto isso para a gestão Biden Há outras preocupações surgindo no horizonte.

Finalmente aconteceu em casa Aprovação de um novo pacote de suprimentos militares para Israelque inclui caças-bombardeiros F-15, mas isso mais uma vez abre caminho para… Falha de consenso Em direção a Biden à sua esquerda, especialmente no mundo jovem pró-palestiniano. A verdade é que a América continua a fornecê-lo Ajuda ao governo Netanyahu Esta será uma questão que assombrará Biden até às eleições de 5 de novembro.

A outra grande nuvem no horizonte diz respeito à possibilidade de abertura de… A terceira frente de guerra no Líbano contra o HezbollahSempre apoiando o Irã. Depois da guerra com o Hamas em Gaza, e depois do conflito no Mar Vermelho com os Houthis que não dá sinais de diminuir, a possibilidade de chegar a um acordo… Terceira frente Isso criaria outro problema centrista para Biden.