Israel, grave tensão entre Netanyahu e o exército. Porta-voz do exército israelense: “Destruir o Hamas? impossível. “A estratégia em relação aos reféns deve ser mudada.”

Diferenças fundamentais entre os altos escalões do exército israelita e o governo liderado por Benjamin Netanyahu, que durante meses foram escondidas sob o pretexto da unidade na guerra com o Hamas, surgiram nos últimos dias de uma forma cada vez mais clara e tóxica. Hoje, quarta-feira, 19 de junho, as tensões parecem ter atingido o seu pico, com raras declarações duras feitas pelo chefe de comunicações públicas das FDI, o porta-voz do exército Daniel Hagari, na televisão israelita. Seu rosto tornou-se familiar nos últimos meses em todo o mundo, e também em Israel. Como uma figura de homem forte, sem dúvida, mas também como alguém chamado a pedir desculpa ou a retratar-se quando as FDI cometeram erros trágicos – como no caso do comboio de ajuda humanitária que bombardeou a Cozinha Central Mundial em Abril passado. Parece que Hagari quer agora gastar o seu capital de reputação pública contra Netanyahu e o seu governo. “O Hamas é uma ideia, um partido político. O soldado disse em entrevista ao Canal 13: “Está enraizado no coração das pessoas: quem pensa que pode ser eliminado está errado”. O próprio Netanyahu tem falado publicamente sobre eliminá-lo e erradicá-lo há meses. Além disso, tornou-o um dos alvos centrais da guerra em curso. Uma ideia que não se sustenta, segundo um porta-voz do exército israelense. “O que pode ser feito é desenvolver outra coisa para substituir o Hamas. “Aquilo que convence a população de que há outra pessoa para distribuir alimentos e cuidar dos serviços públicos: essa é a verdadeira forma de enfraquecer o Hamas, “então, se não trouxermos outra coisa para Gaza, o faremos”. acabar com o Hamas.”

Guerra de palavras

Na entrevista, filmada por HaaretzHagari chegou ao ponto de questionar a estratégia do governo mesmo em relação à altamente delicada questão dos reféns. O chefe de comunicações do exército israelita disse que pensar em devolver todos eles à sua terra natal através de operações militares, como as realizadas há menos de duas semanas em Nuseirat, é simplesmente “impossível”. Ele será mandado para casa de outra maneira.” Parece estar lendo as negociações. Um ataque direto ao cerne da estratégia político-militar e de comunicações de Netanyahu, ocorrido após dias de controvérsia e “mal-entendidos”. No domingo, o anúncio de um a cessação das operações militares em Rafah irritou o poder executivo, que aparentemente não estava ciente da decisão das FDI, por isso ontem um colaborador próximo do primeiro-ministro, Yaakov Bardugo, publicou um artigo no qual acusava o chefe do Estado-Maior do exército, Herzi Halevy, de apoiar a permanência do Hamas no poder na Faixa de Gaza: uma proposta que ele descreveu. Um porta-voz do exército israelense disse que apoia a permanência do Hamas no poder na Faixa de Gaza e descreveu as FDI como “uma mentira completa e infundada”. Hoje, o novo ataque do exército israelense vem de Hagari. Ao qual a pessoa em questão só poderia responder à noite. “O gabinete de segurança estabeleceu como um dos objectivos desta guerra a destruição das capacidades militares e de governação do Hamas, e o exército é obrigado a fazê-lo”, disse Netanyahu friamente num comunicado.

