Do nosso correspondente

Londres – Eu também Pesquisas de trauma Aquele que aparece nas primeiras páginas dos jornais ingleses esta manhã. Segundo pesquisa, eleições serão realizadas dentro de duas semanas O trabalho vai vencer 516 lugares de um total de 630 disponíveis (equivalente para 80% dos assentos parlamentares), enquanto o número de assentos conservadores será reduzido para apenas 53 assentos.

Vai ser A maior derrota da história moderna do partido do primeiro-ministro Rishi Sunak A maior maioria governamental em cem anos até agora. O que é pior, a mesma coisa O Primeiro-Ministro não será reeleito para o Parlamento: Esta será a primeira vez que isso acontece na história britânica. Com isso, três quartos do actual governo seriam removidos de Westminster: um resultado que, entre outras coisas, estreitaria significativamente o campo de candidatos à sucessão de Sunak.

também Outras sondagens de opinião concordam em dar ao Partido Trabalhista uma maioria esmagadora. Com as previsões sempre a colocá-los acima dos 400 assentos: estes são os efeitos nocivos do sistema britânico de membro único, porque em termos de percentagens de votos, os Trabalhistas obtiveram 44 assentos e os Conservadores 23 assentos.

Mas a tendência é uniforme: À medida que nos aproximamos da data da votação (4 de julho), o fosso entre os dois partidos aumenta em vez de diminuir.

A derrota dos conservadores tem causas distantes e próximas. lá Insatisfação dos eleitores com 14 anos de governo Que testemunhou uma deterioração dos padrões de vida, mas também Decepção com um partido que queimou a sua imagem como competênciaEntre os escândalos de Boris Johnson e o desastre financeiro de Liz Truss.

Somado a tudo isso O erro de Sunak Nesta campanha eleitoral, desde o abandono da cerimónia de desembarque na Normandia, até comentários inapropriados sobre a sua alegada excomunhão. READ “É um ataque de Kiev”

finalmente, o A entrada de Nigel Farage em campo atraiu votos da direita (Mesmo que tenha falhado pela oitava vez na sua tentativa de ser eleito para o Parlamento).

No entanto, a maioria absoluta do Partido Trabalhista está começando a causar preocupação: O novo governo terá uma ampla margem de manobra para poder remodelar o Estado e as instituições britânicas à sua imagem, e também porque em Londres não existe uma constituição escrita e o Primeiro-Ministro, especialmente com estes números, pode fazer o que quiser . O novo líder, Keir Starmer, é conhecido pela sua cautela: Mas será ele capaz de resistir à tentação de ganhar muito?

