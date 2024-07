Trump após o ataque: hoje ele falará na convenção do Partido Republicano direto

Os momentos caóticos que se seguiram ao tiro, o diálogo entre Trump e o Serviço Secreto

Os tiroteios, o caos, os sons do Serviço Secreto querendo proteger Trump, os gritos das pessoas comuns. E Donald Trump Que repete: “Deixa eu tirar os sapatos, deixa eu tirar os sapatos”. Esses são os momentos dramáticos após o assassinato de Butler, de acordo com o breve áudio captado pela CNN.

Trump estava falando quando vários tiros foram ouvidos. Ele toca a orelha atingida pela bala e se abaixa enquanto agentes do Serviço Secreto o cercam. Alguém diz: “Desça, desça, desça”. Outro tiro foi ouvido e uma mulher gritando. Várias vozes de agentes de inteligência foram ouvidas: uma dizendo “Suba!”, outra dizendo “As escadas estão prontas, as escadas estão prontas”. A voz de Trump também pode ser ouvida, mas as suas palavras não são claras. Mais policiais sobem ao palco, alguns segurando rifles de assalto nas mãos. Os apoiadores de Trump ao fundo parecem chocados, enquanto alguns filmam com seus telefones. Depois de ouvirem que o atirador havia caído, Trump e os policiais se levantaram. O ex-presidente repete: “Deixa eu pegar meus sapatos, deixa eu pegar meus sapatos”. “Eu cuidarei dela, senhor”, diz um dos policiais. “Eu cuidarei dela, senhor”. “Deixa eu ficar com os sapatos”, repete o empresário. “Espere, a cabeça dele está coberta de sangue”, diz outro policial.

“Senhor, precisamos mover o veículo, senhor”, disse um dos policiais. Trump insiste: “Deixe-me segurar os sapatos”. Uma policial diz “Tudo bem” antes de dizer algo sobre os sapatos. Nesse ponto, o ex-presidente diz: “Espere, espere, espere”. Então ele levanta o punho em direção à multidão. Ele diz “luta” três vezes e o público o aplaude. Trump e o Serviço Secreto afastam-se do palco e dirigem-se aos carros enquanto a multidão grita “EUA, EUA”.