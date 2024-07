EUA 2024, Trump em Milwaukee para Convenção Republicana: “Vou fazer um discurso completamente diferente” – Notícias

09:35

Os Serviços Secretos negaram o desvio de recursos do comício de Donald Trump em Butler, Pensilvânia, para defender a primeira-dama Jill Biden, que discursava em Pittsburgh num jantar organizado pelos Filhos e Filhas de Itália. Relatado pela Sky News. A acusação vem de um repórter do RealClearPolitics que afirmou no X que “os recursos do Serviço Secreto foram desviados porque seguiu o protocolo da agência que se aplica a Trump como ex-presidente”. Um porta-voz do Serviço Secreto negou: “Não desviamos recursos do FPOTUS (ex-presidente dos Estados Unidos)”.