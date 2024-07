Trump já está voando para Milwaukee: “Resistiremos ao mal”.

paraViviana Mazza

Ivanka: “Minha mãe o protegeu do céu.” Melania: “Um monstro queria tirá-lo de nós.”

Do nosso correspondente em Milwaukee – Ele ergueu o punho apesar do sangue no rosto. O caminho da indignação e do desprezo O que o fez levantar-se depois de segundos se refugiando das balas sob o palco. O grito “luta” (“luta”). A bandeira americana balançando ao fundo. As imagens de Donald Trump após o ataque de sábado são verdadeiramente um símbolo que irá reescrever a história desta campanha eleitoral e da política americana.

Imediatamente, no dia seguinte, o ex-presidente estava determinado a recuperar a Casa Branca Ele viajou para Milwaukee para participar da convenção de seu partido. “Um monstro”, escreveu a sua esposa, Melania, numa mensagem que publicou nas redes sociais. “Vi no meu marido uma máquina política desumana e… Ele tentou tirar sua paixão: “Sua risada, seu brilho, seu amor pela música e inspiração.” A filha Ivanka escreve que sua mãe, Ivana, morreu há exatamente dois anos. Para proteger seu pai do céu.

No círculo de Trump Havia aqueles que há muito temiam uma tentativa de assassinato, O correspondente do site diz Luzes de trânsito: Os assistentes sempre falavam sobre como fazer isso Profundo desprezo por uma grande parte dos americanos Pode se tornar mortal – e alguns sugeriram conspirações obscuras para eliminá-lo. Comentário em Notícias da raposa Tucker Carlson disse no ano passado: “É claro que o caminho para o assassinato tornou-se mais curto. “Ninguém diz isso publicamente, mas essa é a conclusão óbvia.”

No entanto, os apoiantes de Trump acreditam que a força com que ele respondeu irá ajudá-lo. “Ele simplesmente não sobreviveu. “Ele acabou de ganhar a eleição.” diz Derek Van Orden, um congressista de Wisconsin. “O tiroteio garantirá que todos os eleitores de Trump compareçam para votar”, diz o pesquisador Frank Luntz. READ Israel e seu plano de guerra de um ano. Líderes do Hamas “destinados a morrer” - Courier.it

Mas seria um erro pensar assim Apenas os legalistas ficaram impressionados. Após o ataque, lemos mensagens como esta nas redes sociais de comentaristas de direita que criticam Trump há anos: “O que aconteceu ontem, Sua resposta corajosa e desdenhosa… Ele despertou algo em mim que eu não sabia que tinha” (Scott Morefield); “Nunca amei aquele homem e nunca amarei: Mas essa foto me enche de orgulho. Um candidato presidencial imprudente com o rosto ensanguentado deveria comover todos os americanos com sangue nas veias.”

A diferença de imagem com Biden não poderia ser mais gritante. Durante a noite câmeras filmaram o presidente Enquanto subia lentamente as escadas do avião presidencial Com sapatos com sola especial antiderrapante. Mas longe de cena estão Biden e o Partido Democrata, que os republicanos agora acusam de alimentar a violência ao identificar o seu rival ‘Ameaça existencial’Eles vêem-se a repensar a sua estratégia: como podem conciliar os ataques com os apelos à unidade? no momento Eles penduraram comerciais anti-Trump Está programado para coincidir com a convenção do Partido Republicano. Alguns membros do campo Democrata exortam-nos a não esquecer que o antigo presidente e os seus apoiantes Eles defenderam os desordeiros no Congresso, Eles zombaram do ataque ao marido de Nancy Pelosi… Mas Trump será recebido em Milwaukee como um herói, Um lutador – e até um messias aos olhos dos cristãos evangélicos.

O YouTuber Jake Paul, que tem legiões de jovens seguidores, tuitou: “Está claro: Deus quer que ele vença. Quando você tenta matar os anjos e salvadores do mundo, isso os torna maiores.” Trump admitiu ao seu ex-médico da Casa Branca: ““Este gráfico que descrevi no comício salvou minha vida.” (Mudar para a direita resultou em um tiro na orelha em vez de na cabeça.) Ontem, ele escreveu em sua rede social Verdade: “Deus evitou que o impensável acontecesse. Não teremos medo, permaneceremos na nossa fé, desdenhosos diante do mal. “Eu realmente amo nosso país, amo todos vocês e mal posso esperar para falar à nossa grande nação esta semana em Wisconsin.” READ “Em nossa cidade há muitas calúnias e críticas à sua história” - Corriere.it

“Ele será aclamado como um mártir”, diz David Axelrod, ex-gerente de campanha de Obama.