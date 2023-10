«Estamos horrorizados, condenados sem resposta ou reserva» – Corriere.it

Cidade do Vaticano “O Papa, a Santa Sé, falei sobre isso com todos e todos estão muito preocupados e assustados com o que aconteceu e como aconteceu, uma tragédia terrível, de repente…” O novo Cardeal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca de Jerusalém, deixou a reunião do Sínodo no Vaticano e acaba de regressar à Cidade Santa. “É uma Jerusalém típica em tempos de guerra. Deserta, quase paralisada. Você sente medo, ressentimento, raiva. Na cidade, as relações diárias entre judeus e árabes são geralmente calmas. Agora todos estão sozinhos.”