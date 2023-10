Israel bombardeia Rafah. Os italianos voltam de Tel Aviv. Filho de italianos desaparecidos: a Itália nos ajuda – Notícias

Depois de novas sirenes soarem anunciando a chegada de sirenes de Gaza ao sul de Israel, incluindo a cidade de Beersheba e as áreas de Negev, o exército israelita está actualmente a lançar “ataques em grande escala contra alvos terroristas do Hamas” na Faixa. Foi o que anunciou o porta-voz militar. De acordo com relatos da mídia, um míssil caiu em uma área aberta perto de Beersheba e testemunhas oculares relataram ferimentos. Ao mesmo tempo, o número de palestinianos mortos pelas forças israelitas em Gaza aumentou para 704, incluindo 143 crianças e 105 mulheres. O número de feridos é de cerca de 4.000.

Entretanto, um ataque aéreo israelita bombardeou esta manhã a passagem de Rafah, entre o Egipto e Gaza, o segundo ataque em menos de 24 horas. Isto foi relatado pelas autoridades fronteiriças do lado de Gaza, de acordo com o Washington Post. O ataque atingiu o troço da estrada que liga os lados egípcio e de Gaza da travessia, deixando “uma lacuna que dificulta a passagem de e para o lado egípcio”. Iyad Al-Bazum, porta-voz do Ministério do Interior controlado pelo Hamas em Gaza, disse à Sky News Arabia que a passagem de Rafah tinha acabado de ser reparada após um ataque aéreo israelense na noite passada.

O líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, confirma que não realizará “discussões sobre prisioneiros e reféns detidos pelas forças de resistência” até ao final da campanha militar. “Os últimos dias mostraram-nos que não temos escolha: devemos acabar com o controlo de Gaza pelo Hamas e com as suas capacidades militares para eliminar a ameaça que Israel enfrenta.” Embaixador de Israel em Roma, Alon Bar-On

Alerta da ONU a Israel: O cerco abrangente a Gaza é “proibido” Sob o direito humanitário internacional. Volker Türk, Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, disse que o bloqueio abrangente israelense à Faixa de Gaza é proibido pelo direito internacional. Ele sublinhou numa declaração que “impor um bloqueio que ponha em perigo a vida de civis, privando-os de bens essenciais para a sua sobrevivência, é proibido pelo direito humanitário internacional”.

Ontem à noite eles estavam por perto 200 alvos atingidos pelo ar israelense na Faixa de Gaza. Acima de tudo, explicou o porta-voz militar, às areias e a Khan Yunis. Os militares israelitas consideram os dois locais “centros terroristas preferenciais” para o Hamas, onde “um grande número de ataques terroristas são dirigidos contra Israel”. Entre os alvos estavam várias “residências operacionais” para milicianos do Hamas e da Jihad Islâmica. O exército israelita alertou os palestinianos contra a saída de Gaza para o Egipto e disse que tinha “controlo total” da fronteira.

Apelo do filho de italianos desaparecidos: “Ajude-nos”



““A prioridade é a vida dos reféns, e a prioridade é devolvê-los imediatamente à sua terra natal, e esperamos que a Itália também nos ajude”. Este é o apelo feito por Nadav Kipnis, filho do casal ítalo-israelense desaparecido, que foi contactado pela Rai News 24. “O meu pai é deficiente, sofre de uma doença que enfraquece muito o seu sistema imunitário e os seus músculos. pai é sequestrado como acreditamos, esperamos que meu pai consiga obter os medicamentos de que necessita”. E acrescentou: “Não temos confirmação oficial, mas temos informações que nos levam a acreditar que foram sequestrados: nós rastrearam seus celulares que não estão em casa e há um vídeo de terroristas sequestrando pessoas em sua vizinhança.” Mais uma vez, Nadav Kipnis fala sobre os pais. Ele acrescentou, por outro lado, que as listas de vítimas começaram a se espalhar , mas seus nomes não apareceram.

O Papa convida o pároco de Gaza



“Ontem falei com o Papa Francisco, que me mostrou a sua proximidade e as suas orações por toda a comunidade eclesiástica de Gaza e por todos os paroquianos e residentes”. Foi o que revelou ao pároco de Gaza, padre Gabriel Romanelli, que neste momento está preso em Belém, à espera de regressar à sua paróquia, a Sagrada Família, a única católica da Faixa. “Agradeci ao Santo Padre o seu apelo à paz em Israel e na Palestina no último domingo no Angelus – acrescentaram os monges – e o Papa Francisco deu a sua bênção para que todos pudessem sentir a sua proximidade”. A paróquia de Gaza acolhe actualmente 130 refugiados e outros estão a ser acolhidos. Em estruturas paroquiais próximas. “Os bombardeios – diz o padre Romanelli, citando testemunhos de seus paroquianos – são contínuos e severos. O medo de uma invasão terrestre está aumentando”.

Os primeiros 200 italianos de Tel Aviv em Pratica di Mare



Os dois aviões militares que devolveram à Itália os primeiros 200 cidadãos que queriam deixar Israel pousaram em Pratica di Mare. Mais dois voos militares estão programados. Cerca de 200 outros italianos embarcarão em veículos da Força Aérea Italiana em Tel Aviv. Durante o dia, após a chegada de cerca de 200 pessoas, em duas aeronaves Boeing diferentes, foram programados dois voos adicionais com a mesma aeronave militar. As operações ordenadas pelos Departamentos de Defesa e de Estado são administradas pela Coordenação da Cúpula das Forças Conjuntas em coordenação com os escritórios da Macy’s. Nos próximos dois voos estão previstas a chegada de 180 a 200 italianos, que também pousarão no Aeroporto Militar Pratica di Mare. Eventualmente, 400 italianos retornarão de Israel.

Exército israelense: 123 soldados mortos em confrontos com o Hamas



124 soldados israelenses e 37 policiais foram mortos desde o último sábado durante confrontos com palestinos, a maioria deles na fronteira com a Faixa de Gaza. Isso veio de acordo com o que o Times of Israel relatou do exército. Eles também incluem Jonathan Steinberg, comandante da Brigada Nahal, e o coronel Roy Levy, 44, comandante da unidade furtiva. As autoridades israelitas não anunciaram o número exacto de pessoas feitas reféns, mas o exército disse que informou mais de 100 famílias que os seus familiares eram prisioneiros do Hamas.

Hamas, nenhuma negociação de reféns até o final da guerra



O Haaretz citou o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, dizendo que o Hamas não realizaria “discussões sobre prisioneiros e reféns detidos pelas forças de resistência” até o final da campanha militar.

