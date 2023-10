O que Joe Biden disse?

“Como todas as nações do mundo, Israel tem o direito de responder. Não há dúvida de que é seu dever responder a estes ataques ferozes“Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos, expressa-se desta forma enquanto Israel sitia Gaza e se prepara para atacar após ataque realizado pelo Hamas.

“O Hamas é como o ISIS: é terrorismo”

O que o Hamas fez é semelhante às “piores ações do ISIS”, como diz Biden na Casa Branca, repetindo duas vezes: “Estamos com Israel, estamos com Israel”. Mais de mil civis foram “massacrados” e há relatos “repugnantes” de “crianças mortas, famílias inteiras massacradas” e “jovens massacrados numa festa para celebrar a paz”. Isso é terrorismoO Presidente dos EUA confirmou, explicando que as vítimas americanas do massacre são atualmente 14 cidadãos americanos e que outros cidadãos americanos continuam reféns.

Biden disse na sua mensagem da Casa Branca que Israel “testemunhou um daqueles momentos em que o mal se manifesta na sua essência através da organização terrorista Hamas”. “O choque não irá passar”, continua Biden, citando mais de mil mortes em Israel, “o massacre de pais por usarem os seus corpos para proteger os seus filhos, as notícias repugnantes de crianças sendo mortas, famílias inteiras sendo massacradas, e jovens pessoas sendo massacradas por participarem da guerra.” Um festival que celebra a paz.

“Mulheres foram estupradas, agredidas e exibidas como troféus. Famílias se esconderam por horas com medo, tentando desesperadamente manter seus filhos quietos, para evitar chamar a atenção. Milhares de pessoas ficaram feridas. Elas estão vivas, mas carregam consigo buracos de bala, morteiros feridas e a memória do que suportaram.”, diz novamente.

O apoio americano é “tudo o que é necessário” para Israel

Os Estados Unidos garantirão que Israel tenha “todas as ferramentas necessárias” para se defender contra o Hamas. “Quando o Congresso se reunir, exigiremos ações urgentes para financiar as necessidades de segurança nacional dos nossos principais parceiros”, afirma Biden. “Não se trata de partido ou política, trata-se da segurança do nosso mundoEle enfatizou a segurança dos Estados Unidos da América.

Biden explica que sua administração fornecerá munições e mísseis interceptadores para o sistema de defesa antimísseis Iron Dome. Ele acrescentou: “Garantiremos – diz ele – que Israel não ficará sem estes meios necessários para defender os seus cidadãos”.

Os Estados Unidos “aumentaram a nossa postura militar na região para aumentar a dissuasão”. O Departamento de Defesa enviou o porta-aviões Gerald Ford ao Mediterrâneo oriental e aumentou a presença de aeronaves de combate. Estamos prontos para enviar meios adicionais, se necessário”, acrescentou, alertando as forças hostis contra a exploração da situação em Israel.

Biden também lembrou ter conversado “com os líderes da França, Alemanha, Itália e Reino Unido para discutir os últimos desenvolvimentos com os aliados europeus e coordenar uma resposta unificada”.