A libertação do Hamas, de uma mulher e de duas crianças – notícias de última hora

O Hamas disse ter libertado uma mulher e seus dois filhos, segundo um comunicado. As Brigadas Izz al-Din al-Qassam, o braço militar do Hamas, afirmaram num comunicado que uma colona israelita e os seus dois filhos foram libertados depois de terem sido detidos durante os confrontos.





Posteriormente, alguns meios de comunicação israelitas negaram a sua libertação. Num vídeo transmitido posteriormente pela TV Al-Aqsa, afiliada ao Grupo Islâmico, uma mulher vestindo uma camisa azul pode ser vista com duas crianças e três homens armados afastando-se de uma área com arame farpado que parece ser a cerca erguida pelo Israelenses. Israel ao redor da Faixa de Gaza. Segundo a televisão pública israelita, estas imagens mostram pessoas que “nunca foram transferidas para Gaza”. A imprensa local explica que se trata de Avital Al-Ajim, residente do Kibutz Holit, que, segundo o que foi dito numa série de entrevistas, foi transferido à força para a zona no sábado, juntamente com os dois filhos de um vizinho, por homens do Hamas. . A fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza. A Sra. Al-Ajam disse que seus sequestradores a deixaram livre para partir com as crianças.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA