O plano de Biden para Obama para pressioná-lo a se retirar. Os financiadores o abandonam. Rumores de um possível recuo na segunda-feira

Se fosse um teste de conhecimento de geopolítica, Joe Biden Certamente teria conseguido: falou durante 59 minutos, passando da Ucrânia ao Médio Oriente, dos perigos e ameaças da Rússia e da China, à segurança dos países da NATO. Em vez disso, a conferência de imprensa de quinta-feira à noite deveria convencer o partido, os meios de comunicação e os eleitores de que toda esta discussão sobre a sua saúde mental é apenas uma tempestade de areia prestes a diminuir.

Isto não aconteceu: na verdade, muitos apostaram que aconteceria Biden Ele está tentando aguentar até o final da semana passada e há quem diga que ele pode sair na segunda-feira.

Isto apesar de haver dois elementos a avaliar: por um lado, naquela noite, às nove horas, ele deu uma entrevista à NBC, e por outro lado, é o dia do início da convenção do Partido Republicano em Milwaukee, onde Donald Trump anunciará seu companheiro de chapa. Será possível que ele queira dar ao ex-presidente a vantagem de saber, antes de fazer esta escolha, se ele ou a jovem afro-americana, Kamala Harris, o desafiarão?

Manobras de Marka

Entretanto, o partido continua em desordem, especialmente devido a erros – Zelensky criticou Putin e Kamala Harris Trump – e uma energia que já não é o que costumava ser. Um grupo de doadores disse ontem que quer congelar US$ 90 milhões direcionados à campanha eleitoral enquanto Biden continuar sendo o candidato. No entanto, as deserções públicas no partido atingiram 18, o que é certamente muito pouco, mas muitos analistas dizem que são apenas uma pequena ilha emergindo de uma enorme montanha escondida debaixo de água. Exemplo? Cara a cara na Casa Branca com o presidente, o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, não teria pedido a Biden que apoiasse a sua campanha contra Donald Trump.

Enquanto isso, crescem os rumores sobre um plano liderado por Barack Obama e Nancy Pelosi para persuadir o presidente a abrir caminho para outra candidata, provavelmente Kamala Harris. Outras fontes afirmam que tanto Obama como Pelosi expressaram, em privado, dúvidas sobre a capacidade de Joe Biden de vencer as eleições em Novembro. Homem bom e teimoso, não recuou nem um passo, e isso é compreensível do seu ponto de vista: controla quase todos os delegados, a economia dos EUA está em boa forma e os dados de inflação de Junho mostram um abrandamento. Declínio líquido pela primeira vez em dois anos. Ele lembrou aos repórteres durante a coletiva de imprensa que não iria embora a menos que lhe dissessem que “não há chance de ganhar” e até agora “ninguém me disse isso” e “nenhum sinal nas urnas”.

Mas quem deveria contar a ele? Os seus conselheiros, o círculo íntimo que – como a CNN afirma há dias – o protegeram, protegeram, mantiveram-no afastado do mundo, trancaram-no na Casa Branca e alimentaram-no com discursos preparados e resumidos para serem repetidos em comícios de campanha. De resto, zero discussões, zero entrevistas, zero conferências de imprensa. E tudo isso afeta muito o Partido Democrata, que não só está confuso, mas também com medo: os líderes tentam entender se é melhor arriscar e deixar Biden na corrida ou trocá-lo por chegar à convenção com fortes tensões internas . .

Apostas

Além dos quatro anos de presidência e dos perigos para a democracia americana, o que está em jogo é também a liderança do Senado, que agora é democrata, o regresso do controlo da Câmara dos Representantes e, finalmente, o pouco conhecido Supremo Tribunal. Isso ocorre porque o próximo presidente pode ter a capacidade de nomear dois novos juízes. Os democratas sabem que Trump empurraria ainda mais o tribunal para as mãos da extrema direita conservadora e religiosa. Ontem, como prometeu ao discursar na cimeira da NATO, Biden retomou a sua campanha, rumo ao Michigan, um dos estados decisivos e juntamente com a Pensilvânia e o Wisconsin, região onde será decidida a sua reeleição. O próprio Michigan, que durante anos esteve nas mãos dos Democratas, está a tender para o Partido Republicano e o presidente está a perder a comunidade árabe, uma das maiores da América, devido às suas posições pouco claras sobre a guerra em Gaza. Os democratas de New Hampshire, Minnesota e Virgínia também temem que a presença de Biden transforme os seus estados de “azul claro” (que os democratas vencem por pouco) em estados indecisos. Mas há também outros sinais que talvez ainda sejam muito sutis e possam anunciar uma avalanche para Biden. Ontem, o movimento juvenil contra as alterações climáticas, o Movimento Sunrise, pediu-lhe que saísse: em 2020 ajudou-o a vencer, e a conquistar novos eleitores.

pesquisas

As pesquisas levantam mais dúvidas: segundo a NPR e a PBS, Biden receberá 50% dos votos contra 48% de Trump, superando o ex-presidente meses depois. Ron Klain, conselheiro de Biden, disse ontem que com a conferência de imprensa de quinta-feira à noite e esta nova sondagem, “é hora de parar de entrar em pânico”. Obviamente há outras pesquisas que mostram Trump crescendo em comparação com Biden, embora no geral os dois pareçam estar lado a lado. Entretanto, o ex-presidente regressou após dias de silêncio: na quinta-feira encontrou-se com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, uma escolha muito importante para compreender o futuro dos Estados Unidos sob Trump. Além disso, o seu povo continua a falar de Trump, que tem cada vez mais medo de uma possível mudança de candidato entre os Democratas: gostaria de desafiar Biden e evitar Kamala, com quem, segundo as últimas sondagens de opinião, será muito difícil competir. Vitórias.