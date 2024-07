A identidade do homem de 20 anos que atirou em Trump foi identificada. Empresário sai do hospital com lesão no ouvido – Notícias

ele é chamado Thomas Matthew CrookesEm Bethel Park, Pensilvânia, O jovem de 20 anos que atirou em Donald Trump com seu Ar 45, um rifle de assalto semiautomático, antes de ser morto por atiradores do Serviço Secreto. O FBI o identificou e abriu uma investigação. De acordo com o Washington Post, o menino era eleitor republicano e estava registrado no Partido da Pensilvânia.

Enquanto o empresário surgiu durante a noite e parecia estar bem de saúde – foi fotografado descendo as escadas do seu avião – as investigações sobre a dinâmica do ataque prosseguem e há quem levante a hipótese de que poderá haver um segundo assassino: “Um dos investigadores comentaram em uma entrevista coletiva: ‘Agora temos o atirador e a investigação continuará.’ “Até obtermos uma resposta definitiva de mais de uma dúzia de vídeos e fotos do local do comício de Donald Trump, conforme.” bem como imagens de satélite do local mostram que o atirador se aproximou repentinamente do palco onde o ex-presidente discursava.

Segundo alguns jornalistas, o telhado onde ele estava sentado ficava a menos de 150 metros do palco, distância a partir da qual um arqueiro decente poderia atingir um alvo de tamanho humano. Um vídeo publicado nas redes sociais e georreferenciado pela AP mostra o corpo de uma pessoa vestindo camuflagem cinza deitado imóvel no telhado de um prédio da Agr International Inc., uma empresa fabricante de garrafas ao norte do recinto de feiras Butler Farm, onde Donald Trump se reuniu. Local de filmagem. “Esta noite testemunhamos o que chamamos de tentativa de assassinato contra nosso ex-presidente Donald Trump”, disse Kevin Rojek, agente especial encarregado do escritório local do FBI em Pittsburgh.

Após a condenação dos líderes do mundo ocidental, a primeira reação vem de Moscou. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, instou os Estados Unidos a realizarem um “inventário” das suas “políticas de incitação ao ódio contra adversários políticos, países e povos”, aproveitando a oportunidade da tentativa de assassinato de Trump para denunciar o apoio americano a Kiev.

O ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, enfatizou a “profunda proximidade com os Estados Unidos” e condenou “a violência que não pode ter lugar no debate democrático”. Conceitos também expressos pelo chanceler alemão Olaf Scholz, que descreveu o ataque a Trump como um “ato desprezível de violência que ameaça a democracia”. Para o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, “o ódio e a violência não têm lugar numa democracia”. Mesmo segundo o presidente indiano, Narendra Modi, “a violência não tem lugar na política”. Por último, o presidente chinês, Xi Jinping, expressou a sua “solidariedade e simpatia” para com o 54º Presidente dos Estados Unidos.

vídeo FBI: Foi um atentado contra a vida de Trump

Outro espectador do comício de Donald Trump ficou gravemente ferido. A CNN relatou isso.

O Serviço Secreto confirmou que matou a pessoa que abriu fogo contra Donald Trump durante o seu comício na Pensilvânia e que, além do participante morto, duas pessoas ficaram “gravemente feridas”.

vídeo Testemunha atirou em Trump: ‘Seu rosto estava coberto de sangue’

vídeo Trump sai do avião após o tiroteio

O que aconteceu



Cinco minutos de terror empurraram os Estados Unidos para os momentos mais sombrios da sua história, desde o assassinato de John Fitzgerald Kennedy até ao assassinato do seu irmão Bob e até ao ataque a Ronald Reagan. Donald Trump machucou a orelha enquanto discursava em um comício em Butler, PensilvâniaEle é o último antes da conferência que será realizada em Milwaukee na próxima semana, que o coroará oficialmente como candidato à Casa Branca. “É inacreditável que tal ato possa acontecer nos Estados Unidos”, afirma o empresário, que não perdeu a consciência após algumas horas. O opositor Joe Biden condenou imediatamente o ataque, declarando que “não há lugar para a violência nos Estados Unidos”.

Já se passaram cerca de quinze minutos quando o pesadelo começou. O ex-presidente falava da onda de imigrantes “invadindo” os Estados Unidos. Ouvem-se tiros e o empresário coloca a mão na orelha direita, e imediatamente cinco homens e mulheres do Serviço Secreto correm em sua direção e o jogam no chão atrás do pódio. Atrás dele, a multidão aterrorizada grita e tenta encontrar abrigo. Mais tiros foram ouvidos, cerca de oito. Então o ex-presidente, ainda cercado por seus agentes, levanta-se, ergue o punho em direção à multidão e grita: “Vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar”. “EUA”, os fãs respondem em voz coletiva. Uma grande quantidade de sangue escorria de sua orelha direita. O empresário ficou chocado, sua camisa estava desabotoada, mas ele ainda teve forças para dizer: “Deixe-me tirar meus sapatos”. Trump disse nas redes sociais: “Uma bala penetrou no topo da minha orelha direita”.

Agentes do Serviço Secreto o transportam para um SUV e depois para um hospital local para ser examinado. O porta-voz da campanha, Stephen Cheung, disse cerca de meia hora depois que o ex-presidente “está bem e agradece às autoridades e aos socorristas pela sua ação rápida após este ato terrível”.

O agressor foi morto pela polícia, que nos tensos minutos imediatamente após o ataque foi ouvida gritando “atirador abatido” e “atirador morto”. Infelizmente, um dos manifestantes pagou o preço da violência e morreu, enquanto outro está em estado grave. Segundo o advogado de Butler, Richard Goldinger, o atirador estava na cobertura de um prédio próximo, fora da área do evento. “Foi necessário um rifle para realizar o ataque porque ele estava a centenas de metros de distância.”

Obviamente, esta é a única forma de evitar os detectores de metais e os rigorosos controlos de segurança a que estão sujeitos todos os envolvidos em acontecimentos políticos dentro e fora dos Estados Unidos. A testemunha ocular Blake Marnell disse: “Eu estava na primeira fila do centro com alguns amigos, observando o presidente falar sobre imigração. “Eu esperava que fosse uma piada de mau gosto. Virei-me para a esquerda. A princípio não vi nada. Depois voltei-me para o presidente e foi então que o vi sendo imobilizado no chão pelo Serviço Secreto.”

O ataque foi condenado por unanimidade



O ataque foi condenado por unanimidade, começando pelo presidente Biden. “Estou grato por saber que ele está bem e em segurança. Estou a rezar por ele, pela sua família e por todos os que estiveram presentes na manifestação. Aguardo mais informações”, disse o presidente, sublinhando que “não há lugar para violência política.” Nos Estados Unidos”, disse ele que espera falar com Trump nas próximas horas.

O ex-presidente Barack Obama, a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, também expressaram choque e solidariedade. O ex-presidente George W. Bush descreveu o ataque a Trump como “covarde”, e um dos filhos do empresário, Donald Jr., disse que “conversou ao telefone com meu pai e ele está animado. Ele nunca vai parar de lutar”. para salvar a América.” Seja o que for que a esquerda radical lhe lance.” Mas a solidariedade com o ex-presidente também veio do exterior. O primeiro-ministro italiano, Giorgio Meloni, anunciou que estava a acompanhar as atualizações vindas da Pensilvânia “com preocupação”. recuperação, esperando que os meses testemunhem “Nos próximos anos de campanha eleitoral, o diálogo e a responsabilidade prevalecerão sobre o ódio e a violência”. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse estar “chocado” com o ataque, e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, que se encontrou com o ex-presidente há poucos dias, enviou-lhe “pensamentos e orações nestas horas sombrias”.

A filha do empresário, Ivanka, postou uma mensagem a todos os demais policiais por suas ações rápidas e decisivas hoje: “Continuo orando por nosso país, hoje e sempre”.

