Vermes e baratas no café da manhã dos delegados na Convenção Democrata em Chicago, polícia e FBI investigam

Washington, 22 de agosto. (Adnkronos) – Depois de grandes nomes do Partido Democrata desfilarem no palco em Chicago durante três dias para lembrar quanta esperança e impulso Kamala Harris trouxe para uma corrida já perdida pela Casa Branca, chega o último dia do evento no momento em que o vice-presidente aceita oficialmente a nomeação.

Há grande expectativa pelo discurso que Kamala fará às 21h45, horário local (4h45 de amanhã na Itália), porque será a primeira vez que o democrata de 59 anos que entrou na corrida pela Casa Branca uma vez, exatamente há um mês após a dramática renúncia de Joe Biden, ela poderá realmente apresentar a si mesma, sua história e sua visão para o futuro.

De acordo com fontes informadas citadas pela CNN, ele aperfeiçoou seu discurso durante vários dias em sua suíte do hotel Park Hyatt Chicago, continuando a ensaiar partes dele e buscando ajuda de conselheiros e familiares para tornar mais eficaz seu discurso mais importante aos eleitores americanos. . .

Depois de chegar a Chicago na noite de domingo, o vice-presidente ficou no hotel durante o dia de segunda e terça para trabalhar no discurso, saindo apenas na noite de segunda para receber Joe Biden na convenção e na terça para viajar para um comício em Milwaukee . . Depois, os trabalhos do discurso foram interrompidos ontem devido a um compromisso muito importante de participar com Biden em uma reunião Conversa telefônica com Benjamin Netanyahu.

O discurso desta noite pode marcar um “momento Obama” para Harris, como o Politico aparece nas manchetes de hoje, relembrando o discurso da convenção de 2004, no qual o então pouco conhecido candidato ao Senado capturou a imaginação dos democratas com a sua história, estabelecendo-se num caminho seguido quatro anos depois. . Anos dele até a Casa Branca. Harris nunca viveu um momento como este antes e “esta noite pode ser a primeira”, conclui o site americano.

E também porque, do ponto de vista estratégico, será necessário aproveitar o impulso positivo que, graças ao entusiasmo suscitado pela novidade da sua candidatura, se regista nas urnas “num movimento que poderá levar ao Oval Gabinete”, lemos na CNN que revela como a Deputada Presidente tem pensado neste discurso praticamente desde que entrou em campo.

Embora ela nunca tenha sido considerada uma das principais oradoras do partido, nas últimas semanas Harris conseguiu aproveitar a experiência e as táticas adquiridas em seus anos em tribunais para reunir apoiadores. Mas no discurso desta noite, a narração da história de Kamala, que muitos americanos ainda não conhecem, terá de parecer mais estruturada, reconhecem os seus conselheiros.

Durante estes três dias de conferência, os seus amigos, aliados e marido forneceram algumas imagens da história de Kamala, mas a sua equipa espera que o discurso desta noite destaque o panorama geral da filha de uma mãe solteira que se torna promotora, uma lutadora que agora quer leve a luta para a Casa Branca.