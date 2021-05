Fortnite está em andamento, os jogadores estão surpresos: “traga-o de volta para nós agora”

O processo continua entre a Epic Games e a Apple. Um grupo de jogadores do Fortnite veio de surpresa

Epic Games vs. Apple: A batalha jurídica continua. O processo começou há apenas alguns dias – e provavelmente vai durar semanas. A denúncia da software house é de O “monopólio” imposto pela gigante de Cupertino Para sua própria loja. As compras no aplicativo em dispositivos iOS devem necessariamente passar pelos sistemas de pagamento da Apple Bitten. Com comissões importantes.

Quinze variados Para eliminar imediatamente o battle royale da app store. É justamente por isso que fomos ao julgamento, que está acontecendo à distância. Enquanto isso, momentos antes de a videochamada ser feita, Um grupo de jogadores se juntou de surpresa.

Fortnite, Sexualidade do Jogador: “Devolva imediatamente”

“Ridatecelo subito, Fortnite é grátisEle perguntou em voz alta Grupo de jogadores Do battle royale da Epic Games, momentos antes do início da audiência contra a Apple em uma videochamada. Em tempos de pandemia, isso é possível nos Estados Unidos Participar de eventos públicos Deste tipo, está relacionado com as reuniões que acontecem entre as partes interessadas. Por causa de um erro de configuração, muitos participantes No entanto, eles conseguiram se tornar uma parte ativa E não apenas os ouvintes.

De acordo com o The Verge, mais de 200 pessoas começaram a gritar e berrar por Fortnite está de volta à App Store. 20 minutos de verdadeiro caos, com alguns fugitivos discutindo entre si e Cuide de seus próprios canais sociais.