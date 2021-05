Singleplayer 120 FPS para Xbox Series X – Multiplayer.it

Como isso vai se transformar Versão lendária de Mass Effect Nas diferentes versões do Xbox e PlayStation? Uma mesa formal revela isso para nós, o que mostra como somos solitários Xbox Series X Ele será capaz de acessar 120 fps No modo Framerate, você é forçado a aumentar a resolução para 1440 pixels.

Ao definir o mesmo modo em PS5 Você sempre terá 1440 pixels, mas 60 quadros por segundo. Tenha em mente que o jogo não é original para consoles de próxima geração, então esses números precisam ser contextualizados. O PS5 pode ser capaz de atingir 120 quadros por segundo, mas a taxa de quadros pode estar parada em 60.

Ao selecionar qual modo oferece a mais alta qualidade gráfica, Mass Effect Legendary Edition será capaz de atingir 4K no PS4 Pro, Xbox One X, Series S, PS5 e Xbox Series X. No entanto, nos três primeiros consoles, não seja o caso. Capaz de exceder 30 fps, enquanto em controladores de última geração atingirá 60 fps.

Claro Versões piores Tecnicamente, serão o PS4 e o Xbox One, que também terão modo de desempenho 60fps e 1080p, para quem prefere fluidez. A versão para PC era claramente uma exclusividade da placa, o que torna a própria história fácil de entender, dada a quantidade de configurações disponíveis.

De resto, lembramos que a Bioware publicou hoje à noite um pacote de conteúdo gratuito relacionado à trilogia. Vá e faça o download. Quanto ao restante da edição, o Mass Effect Legendary Edition será lançado em 14 de maio de 2021 em todas as plataformas indicadas.