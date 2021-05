O CEO da Apple, Tim Cook, não sabia quem era o chefe da Epic Games, Tim Sweeney – Nerd4.life

A retórica jurídica entre a Epic Games e a Apple é “recente”, mas é claro que a empresa que criou a Fortnite já começou a imaginar um futuro mais aberto dentro do iOS já há algum tempo. O Presidente da Epic Games, Tim SweeneyNa verdade, ele perguntou CEO da Apple, Tim Cook, Para abrir seus smartphones para outras lojas já em 2015, de acordo com alguns e-mails que surgiram – mais uma vez – do processo entre as duas empresas. Pena que Cook não sabia quem era Sweeney.

Na troca de e-mail de que falamos, Sweeney escreveu diretamente para Cook, dizendo:Loja de aplicativos Isso tem feito muito bem para a indústria, mas não parece sustentável para a Apple ser o único árbitro do discurso e do comércio dentro de uma plataforma que se aproxima de um bilhão de usuários. O e-mail também explica as possíveis estratégias que o CEO disse que a Apple deveria implementar, sempre ligadas a permitir que os usuários façam downloads até mesmo de canais que não sejam a App Store.



Tim Sweeney, CEO, Epic Games

Em seguida, o CEO da Apple encaminhou o e-mail do CEO da Epic Games para alguns de seus colegas de trabalho e perguntou: “É este o cara que estava em um de nossos eventos?” Ele basicamente afirma não ter ideia de quem ele é exatamente Tim Sweeney. A resposta, no entanto, parece ser sim, já que algumas semanas antes do webcast da Epic Games foi parte do evento WWDC da Apple, embora o próprio Sweeney não tenha aparecido no palco.



Tim Cook, CEO da Apple

Também deve ser dito que é em 2015 Jogos épicos Não era a empresa que conhecemos agora, ou seja, ainda não havia saído vitoriosa com o sucesso da Fortnite e a Epic Games Store era, na melhor das hipóteses, apenas um sonho. Toda a indústria agora sabe quem é Tim Sweeney.

Muito também foi discutido durante o julgamento, como V-Bucks, limites para sua compra e restrições do iOS em uma audiência hoje.