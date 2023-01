Lone Ruin, revisão – Multiplayer.it

brigando



No combate solitário, o caos é central

Lone Ruin é um título muito simples de descrever. Uma vez que o jogo começa, temos que escolher o primeiro jogo feitiço mágico com os quais encontramos níveis, que são principalmente nossos projéteis. Em cada etapa temos que fazer a mesma coisa: matar todas as ondas de inimigos, seu número indicado por uma barra de ícones bem visível na tela, usando nossa força e desviando de seus ataques correndo. As criaturas que encontraremos são de tipos diferentes e distinguem-se sobretudo pelos seus padrões de ataque. É preciso dizer que um único inimigo não é muito perigoso, mas as coisas mudam quando nos deparamos com vários adversários, cada um com poderes próprios, o que transforma a tela em um caos controlado quando somos chamados a sair do caminho, diminuindo o número de atacantes ao mesmo tempo. Terminada a carnificina, você ganha uma recompensa, e então escolhe qual será na próxima, entre as duas disponíveis.

As únicas diferenças significativas são a presença de lojas, áreas onde você pode gastar o dinheiro acumulado matando inimigos, e fases com mais recompensas, onde as ondas são mais numerosas e mais difíceis e as criaturas que nelas participam são mais fortes. Passe um certo número de exercícios de treinamento que você deve enfrentar Presidente Em serviço (três no total), como a árvore gigante (a primeira, não falaremos sobre as outras porque na verdade é uma das poucas surpresas que você encontrará enquanto joga), que você pode adivinhar única e especialmente perigosa padrões de ataque, que eles extraem em grande parte do submundo. Mate o monstro, você pode passar para o próximo nível. Note que a escolha dos bônus não altera as fases, que continuam sendo arenas simples, sem nada interativo. Existem escadas, passarelas e rachaduras onde você deve evitar cair, mas geralmente são muito pequenas e não oferecem muito em termos de variedade.