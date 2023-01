Konami explica por que não refez o primeiro capítulo da saga – Multiplayer.it

A Konami dá vida à saga Silent Hill, com uma série de projetos. Entre aqueles também Silent Hill 2 refilmagemO que pode surpreender alguns: Por que não começar do primeiro capítulo? A resposta vem de Motoi Okamoto, o produtor da série. O cara explicou sucintamente que Silent Hill é um terror psicológico e que o gênero é melhor expresso no Capítulo Dois, então foi a escolha certa para começar.

a informação vem de IGN EUAque perguntou durante uma entrevista: “Por que você começa com Silent Hill 2, em vez de Silent Hill?”

Okamoto Ele então respondeu o seguinte: “A série Silent Hill estava adormecida há muito tempo. A Konami, como empresa, queria trazê-la de volta, e muitas pessoas que trabalham aqui queriam fazer jogos de Silent Hill. O único problema era que todos tinham ideias diferentes sobre o que Silent Hill era e por quê. Eu amo isso, o que torna difícil permanecer no One Direction.

“Naquela época, entrei na Konami e me perguntaram se eu poderia de a direção. Eu concordei em juntar tudo e assumi o projeto, e finalmente consegui fazer com que todos seguissem na mesma direção.”

“Durante esse hiato, muitos jogos indie de terror foram lançados, alguns dos quais foram influenciados por Silent Hill. Se quiséssemos reviver Silent Hill naquele ambiente, tínhamos que Redefinir decisivamente sua identidade Como marca, é refinada e diferenciada para se destacar”.

“Quando pensamos sobre o que era Identidade de Silent Hill, chegamos à conclusão de que é um verdadeiro horror psicológico. E quando você pergunta às pessoas o que é terror psicológico real, quase todo mundo responde Silent Hill 2.”

“Decidimos que se a identidade da marca também terror psicológicoTivemos que começar com o remake de Silent Hill 2. Naturalmente, algumas pessoas dentro da empresa acharam que seria melhor começar com o primeiro capítulo, mas eu queria começar este projeto com algo que simbolizasse essa identidade.”

Os autores também disseram que os gráficos do remake tornarão o jogo ainda mais assustador.