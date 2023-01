Resolução e taxa de quadros para PS5 e Xbox Series X reveladas – Nerd4.life

Em resposta a um usuário no Twitter, a equipe Mundfish revelou Resolução e taxa de quadros de versões PS5 e Xbox Series X. para coração atômicoum jogo de tiro ambientado em uma versão retrofuturista da União Soviética que será lançado no próximo mês.

Segundo informações compartilhadas no Twitter, Atomic Hearts no PS5 e Xbox Series X terá um único modo gráfico. 4K e 60fpscom precisão “semi-dinâmica”.

O jogo visa especificamente uma taxa de quadros estável de 60fps em todos os momentos. No que diz respeito à contagem de pixels, Mundfish é estático em 4K nas masmorras, enquanto no mundo aberto será dinâmico, mas ainda gira em torno de 2160p.

Por outro lado, não há detalhes sobre a versão do Xbox Series S, que assumimos que rodará em 1440p e 60fps, e na geração mais antiga. A esse respeito, os desenvolvedores mencionaram que o Atomic Heart foi aprimorado de maneira incrível no PS4 e no Xbox One.

Lembramos que Atomic Heart estará disponível em 21 de fevereiro. Ele será incluído no catálogo do PC e do Xbox Game Pass no lançamento. Alguns dias atrás, um vídeo de gameplay de 14 minutos apareceu na rede graças a um vazamento que ainda não foi removido do YouTube, caso você esteja interessado.