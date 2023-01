Galaxy S23 novamente: cores e designs de todos os modelos

Agora vamos voltar a falar sobre isso porque nas últimas horas alguns apareceram na Internet novas imagens Para Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Desta vez, trata-se de designs, que têm todo o sabor da existência oficiaisque mais uma vez mostra o que podemos esperar o design e concedê-lo cores Do novo Galaxy S23.

Imagens que você encontra no arquivo galeria abaixoAcontece que as cores vão chegar para o Galaxy S23 Ultra vegan verdeE flor de algodãoE noite nebulosaE Fantasma Negro. As fotos confirmam novamente Design quadradoE a presença de quatro sensores de imagem na parte de trás e que Caneta S.

Para o Galaxy S23 e S23+ vemos um hands-on partida, com dimensões claramente inclinadas para o modelo S23+. Também chegarão cores para esses dois modelos vegan verdeE flor de algodãoE noite nebulosaE Fantasma Negrocorrespondendo exatamente às alternativas que vemos nas fotos abaixo.

até agora parece está tudo claro Sobre a nova série principal da Samsung. Resta apenas descobrir Disponibilidade e preços oficiais Do novo Galaxy S23. Com certeza aprenderemos isso durante o evento oficial de apresentação agendado para 1 de fevereiro.