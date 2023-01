Os links pessoais do Whatsapp estão chegando! | Você pode fazê-los de mil maneiras, e aqui está como

Agora dizer Whatsapp é equivalente a dizer comunicação. Quantas vezes ao dia usamos? Quer seja para organizar uma reunião de negócios, conversar com a cara-metade ou conversar com amigos, tornou-se parte essencial do nosso dia-a-dia, tanto que é praticamente indispensável em todos os smartphones.

Mas às vezes não é fácil trocar nossos contatos Whatsapp, especialmente com pessoas que não conhecemos ou cujo número ainda não salvamos em nossa agenda. Mas fique tranquilo, porque existe uma solução útil para esse problema: trata-se de links do whatsapp. Eles podem ser criados de várias maneiras diferentes e, neste artigo, listaremos todos eles, para que você encontre o que funciona melhor para você.

Olá, aqui está o meu link!

Por “link” não queremos dizer mais de um arquivo hiperlinkuma sequência de texto a ser clicada com o mouse – ou a ponta do dedo – para acessar uma página da web específica ou, no caso que examinamos hoje, a capacidade de adicionar automaticamente um contato à sua agenda de endereços do Whatsapp.

Existem inúmeras situações em que é inconveniente trocar números de telefone: uma reunião de negócios, amor à primeira vista em uma discoteca, um encontro casual no transporte público e assim por diante. Em todas essas situações, o envio de um único link pode economizar um tempo valioso para salvar os contatos uns dos outros e não se perder de vista. Mas como você cria um link Whatsapp?

Enquanto isso, boas notícias: seja você usuário de Android ou iOS, ainda tem a oportunidade de criar, enviar e receber links do Whatsapp! Então fique tranquilo, todos esses métodos serão 100% usáveis ​​no seu smartphone, seja ele um iPhone ou qualquer outro modelo. Também existe uma maneira de criar links por meio do aplicativo de desktop. Em suma, você é mimado pela escolha!

Em segundo lugar, o link Eles podem ser criados em duas formas distintas: URL, o endereço clássico formado por caracteres alfanuméricos que usamos para digitar na barra de endereços do nosso navegador enquanto navegamos na Internet; E Código QR, esse ícone quadrado preto e branco que, se enquadrado pela câmera de um smartphone, cumpre a mesma função de um link de hipertexto. Cabe a você decidir qual criar, dependendo de sua preferência ou necessidade.

Como gerar um URL de link Whatsapp ou QR CODE

via smartphone

Como mencionado, não faz diferença se você tem iOS ou Android: você pode facilmente criar um link na forma de URL ou QR CODE.

No primeiro caso, tudo o que você precisa fazer é Digite a seguinte string https://wa.me/39 seguido do seu número de telefone. Portanto, se o seu número for 12345678, será a string a ser escrita https://wa.me/3912345678. Lembre-se de que presumo que você tenha um cartão SIM italiano: isso explica por que existe 39 Na string: refere-se a prefixo cidadão italiano. Se você tiver um cartão SIM estrangeiro, lembre-se de substituir esse número pelo código do país correto.

Se preferir gerar um QR Code, siga estas etapas: No aplicativo, toque no ícone de três pontos no canto superior direito para acessar definições; Feito isso, clique na opção QR CODE que você encontrará ao lado do seu nome, à direita. Nada mais simples!

na área de trabalho

De um computador, o procedimento para criar um link do Whatsapp é praticamente o mesmo, com uma diferença importante: nenhum código QR pode ser gerado, apenas uma URL.

O procedimento é quase idêntico ao dos smartphones: basta digitar a seguinte string https://wa.me/39 seguido do seu número de telefone. Lembre-se de que você não possui um cartão SIM italiano, deverá substituí-lo 39 com seu código de área.

A esta altura você já deve estar pensando que sabe tudo sobre links do Whatsapp, mas espera aí, você não vai querer perder a melhor parte: com este sistema Você pode criar links não apenas para um único contato, mas também para um bate-papo em grupo! Não é ótimo?

Como criar um link do Whatsapp para um bate-papo em grupo

via smartphone

Também neste caso, o Whatsapp oferece a possibilidade de gerar um link de URL ou QR CODE. No entanto, uma premissa importante deve ser estabelecida: essa função só é possível emAdministrador do Grupo, ou seja, a pessoa que tem o direito de adicionar novos membros ao chat. Se for você, vá em frente e continue lendo; Caso contrário, você terá que entrar em contato com o administrador do grupo e pedir que ele faça isso para você.

Aqui está o que você precisa fazer: Assim que o aplicativo estiver aberto, entre no respectivo chat e toque em seu nome. Agora vá para o item “participantes“e pressione”Chame pelo linkA partir daqui você poderá visualizar a URL para compartilhar, e pode fazer isso de várias maneiras: copiando-a e enviando-a por outros aplicativos; compartilhando-a no próprio Whatsapp; e criando um código QR. Você também pode decidir para redefinir o link, alterando assim os caracteres que a própria cadeia forma, para proteção adicional. Leve todo o tempo necessário para decidir qual opção você prefere!

via PC

Não há diferenças de procedimento entre as versões para celular e PC do Whatsapp. Isso significa que, ao rodar de um PC, você poderá criar links para chats em grupo exatamente da mesma forma que expliquei a você sobre a versão para smartphone. Além disso, tenho boas notícias para você: O procedimento também funciona no Whatsapp Webentão você pode usar este método mesmo se não tiver o aplicativo de desktop do Whatsapp!

Você quer que eu repita o procedimento para ter certeza de que não cometa nenhum erro? Claro: basta iniciar o aplicativo – ou entrar no Whatsapp Web – e entrar no chat que deseja compartilhar. Toque no nome do chat: a partir daqui, basta rolar para baixo até chegar ao item “participantes“, que será acompanhado de pepinos.”Chame pelo linkSelecione-o e você verá o URL de compartilhamento. Você também pode redefini-locaso queira uma segurança extra, e terá acesso a várias opções de compartilhamento: copie para enviar com apps de terceiros, compartilhe dentro do próprio Whatsapp e gere um QR CODE.

nosso fimAgora você também já sabe tudo sobre Como Criar Links para Whatsapp! Claro, você também pode compartilhar esses links fora do aplicativo: copie, cole e envie para onde quiser, use-os como ferramentas comerciais de autopromoção em seus perfis sociais ou envie-os para seu cri para trocar informações importantes. Liberte sua criatividade, não há fim para os links!