A Electronic Arts não quer que anúncios sejam inseridos em jogos de console, chega a rejeição – Nerd4.life

Recentemente, surgiram relatos de que Artes eletrônicas – A empresa manufatureira da FIFA, Battlefield … – assinou um acordo com uma empresa de publicidade na TV, Simulmedia, que lhe permitirá usar a plataforma playerWON para integrá-la Publicidade no jogo Em jogos de console e PC, semelhante ao que acontece em jogos para celular, isso causou algum ressentimento entre o público, mas agora a EA afirma que eu Os relatórios estão incorretos التقارير.

Artes eletrônicas Ele disse à PC Gamer: “Em resposta a relatos incorretos de que estamos procurando uma maneira de introduzir anúncios de TV em nossos jogos, queremos deixar claro que anúncios de jogos para jogos de console não são algo que desejamos. Não temos um acordo para implementá-lo. Criar melhores vestígios da experiência do jogador é a nossa prioridade. ”

Esta declaração, como mencionamos, vem em resposta a relatórios que nasceram após declarações de Dave Madden, vice-presidente executivo de jogos e OTT da Simulmedia, que disse à Axiom que a empresa havia feito um acordo com a Electronic Arts (e outras empresas) em relação à plataforma playerWON. O acordo entre as duas empresas provavelmente está em vigor, mas no momento a EA não tem planos de introduzir um sistema de anúncios para jogos de console.

Finalmente, lembre-se de que a Electronic Arts solicitou que alguns títulos clássicos fossem removidos do catálogo GOG.