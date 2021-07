Green Pass e vacinas falsas à venda na dark web: Finanças apreendem 10 canais do Telegram

Eles ofereceram paralisia de falsi verde Ele sugeriu, sem entender, Vacinas para o coronavírus Por Pfizer, Moderna e Astrazeneca. 100 ou mais 130 euros Para um documento “passe” para viagens e concertos, 155 euros por uma dose de droga ou 20 mil euros Para estoque de 800 frascos. A investigação de fraude de privacidade e tecnologia da Unidade de Proteção Especial vai um passo além Polícia Financeira Baseado em O Promotor Público de Milão O que já em abril levou a um apagão de dois canais cabo Com mais de 4 mil inscritos: desta vez são 10 eu Canais sintonizados No dia da primeira aparição do Corredor Verde Europeu, mais de dez mil pessoas aderiram e registaram-se regularmente.

Investigação, coordenada pelo Ministério Público Eugenio Fusco e alternativas Maria Bag Makario e Mora Ripamonte, ainda vai identificar quem eu sou vendedores Ambos Compradores – Também pode haver entre os primeiros entidades públicas, os únicos na Itália que têm frascos disponíveis, enquanto entre os que também podem ter interesses crime organizado – Mas alguns elementos já apareceram nos últimos meses. Preços, em primeiro lugar: os preços das vacinas variavam entre 155 euros para uma dose até 20 mil para um stock de 800 frascos; Alternativamente, aqueles para a via verde podem ir até 130 euros por Pacote Tudo Incluído: dados de identificação falsos sobre a vacina, Código QR, o número que identifica o lote de origem da primeira e da segunda dose, entrega ao domicílio Mesmo fora da União Europeia e especialmente nos EUA, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Até agora, pelo menos cem pistas verdes falsas já foram identificadas, graças ao monitoramento em tempo real da web via Inteligência artificial que desempenham o papel de “guardas” especificamente para recuperar e analisar as informações que circulam em diferentes canais e para determinar quem está vendendo e quem está comprando certificados.

Eles verificaram os canais investigadores, Referindo-se a conta anonimi حساب Em “caixas” específicas na dark web para entrar em contato direto com os vendedores e prosseguir com a compra. Como indicam as fontes investigativas, qualquer pessoa encontrada na posse desses certificados falsos corre o risco de sua própria pessoa Pena de prisão até 6 anos e procurar Falsificação uma Recebimento de bens roubados. “A complexa atividade investigativa, ainda está em andamento – explica o coronel Gian Luca Perotti Proteção Especial Nucleo Privacidade e Fraude de Tecnologia – visa combater crimes relacionados a emergências que resultam em Repercussões graves na economia, no tecido social e na saúde dos cidadãos. ”

No entanto, não há vestígios das vacinas que os vendedores alegaram ter. No decorrer da própria investigação companhias farmaceuticas Os fabricantes colaboraram com os investigadores e investigadores especificamente para tentar determinar quais poderiam ser os canais de fornecimento, enfatizando que na Itália nenhum indivíduo jamais havia recebido doses da vacina. Das investigações realizadas, verifica-se que não existem canais privados قنوات marketing das vacinas envolvidas ”, confirma o juiz investigador Guido Salvini O que acrescenta, porém, em sentença que endossa a apreensão: “Porém, no momento, é possível que quem vende vacinas por via pública já tenha obtido frascos por meio de mercado paralelo.