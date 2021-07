Fotos de nádegas de personagens editadas – Nerd4.life

Entre as muitas coisas que a Bioware mudou ت Legendary Edition Mass Effect Houve também a tendência de algumas cenas, que ao longo dos anos e uma maior sensibilidade por parte do público foram consideradas ligeiramente ofensivas. uma moderno Do jogo, porém, ele decidiu restaurar a filmagem original, ou seja, aquelas que aparecem Sentar dos personagens.

Demorou alguns anos para mudar a sensibilidade de muitas pessoas a questões como racismo, homofobia ou sexismo. Infelizmente, essas mudanças vieram como reações a episódios e comportamentos que gostaríamos que não existissem, mas significam que muitos criadores, olhando para trabalhos anteriores, não se sentem mais confortáveis ​​com algumas das escolhas criativas feitas no passado, e eles ‘ claramente bom. A condição da aliança de casamento.

Entre eles, definitivamente está Bioware que, com Mass Effect Legendary Edition, decidiu ajustar algumas das cenas originais do jogo. Em outras palavras, ele queria evitar que a direção dinâmica do jogo ficasse atrás de alguns personagens femininos. o lindo Miranda Basicamente.

É uma escolha que, como costuma acontecer nesses casos, foi um pouco قليلا controverso. Por este motivo, o Moderado decidiu restaurar este tipo de tiro. A modificação pode ser encontrada em este é o endereço Ele permite que você restaure a direção de alguns diálogos exatamente como foram originalmente planejados.