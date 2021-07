Vídeo mostra no Unreal Engine 5 Lumen, a nova tecnologia – Nerd4.life

O desenvolvedor SimulaM postou um novo vídeo dedicado a Eu sou jesus cristo. SimulaM recentemente decidiu mudar do Unity para Unreal Engine 5. Agora, portanto, mostre-nos o jogo com a tecnologia lúmen, ou a solução de iluminação global criada pela Epic Games para o novo mecanismo de desenvolvimento.

O vídeo nos permite fazer um tour por Nazaré e ver alguns dos ambientes de jogo para Eu Sou Jesus Cristo. Podemos ver alguns modelos Personalidades Desfrute de ambientes com diferentes tipos de iluminação, testando os lúmens do Unreal Engine 5.



Eu Sou Jesus Cristo: Uma Visão Geral de Nazaré

Se você não sabe, precisa saber que sou Jesus Cristo. simulação Que visa reviver a história de Jesus desde o nascimento até a ressurreição, passando pelo batismo e milagres contados no Novo Testamento. Teremos que lutar contra Satanás no deserto, curar os enfermos e ajudar os necessitados.

Em Eu sou Jesus Cristo, temos que ultrapassar 30 milagres. Por meio da oração, seremos capazes de recarregar o poder do Espírito Santo. O jogo deve terminar em 10 horas e terminar com a crucificação e ressurreição. Haverá mais de 60 personagens, começando com mensageiros.

Além disso, no vídeo da Páscoa de 2021, você pode ver a cura e o caminhar sobre as águas.