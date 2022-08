Verifique o preço em euros para uma nova assinatura – Nerd4.life

Como vimos nas últimas horas, a Microsoft está testando um novo plano familiar por Xbox Game Passque permite que até 5 usuários compartilhem a mesma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, e agora também Preço em euros.

Dado que a nova assinatura estendida está sendo testada na Colômbia e na Irlanda, a captura de tela mostrada no tweet abaixo pode indicar um usuário fazendo o teste na Irlanda, dado o preço em euros e a escrita em inglês. Bem, parece que o preço do Xbox Game Pass Ultimate com o Plano Familiar ativado é 21,99€ por mêsentão menos do que pensávamos, considerando que o preço que apareceu antes era de $24,99 e consideramos a possibilidade de conversão 1:1 entre moedas.

O novo plano familiar, como mencionado anteriormente, deve permitir que você compartilhe a mesma assinatura com um arquivo Máximo de 5 usuáriosEste é o usuário principal mais 4 “membros da família”, eles obviamente também podem ser amigos ou conhecidos diferentes. Não está claro se há algum limite em termos de ativação, mas a ideia é que esse compartilhamento funcione como os vistos no Netflix e Disney Plus, ou seja, pode se traduzir em compartilhamento de assinaturas mesmo entre indivíduos que se conhecem, mas não. Eles são, na verdade, parte da mesma unidade familiar.

Neste caso, se 5 usuários decidirem dividir as despesas, o custo mensal para cada um deles se tornará realmente insignificante, mas repetimos que não sabemos, no momento, se existem regulamentos específicos a serem seguidos ou restrições sobre seus uso do sistema. Lembramos também que tudo ainda é um palco Testes limitados a usuários Insider dois países ao redor do mundo, então não é certo, no momento, que será realmente adotado oficialmente.