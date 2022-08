Limpar velas? 5 técnicas que você não conhecia

Como as velas e lanternas podem ser limpas? Quais são os métodos menos conhecidos para poder reutilizar e possivelmente reciclar esses itens? Vamos descobrir como acelerar a limpeza e restauração dessas decorações.

Seja verão ou inverno, Velas não podem ser perdidas. Esses itens Eles conseguiram para cada ocasião Para deixar o ambiente mais sugestivo e românticoeles criam instantaneamente uma atmosfera e, em muitos casos, Também é prático e prático.

Pode ser velas, bem como lanternas para instalar Usado no inverno para aquecer visualmente a sala Graças à chama leve e suave. s.Eles podem perfumar o quarto E no verão também Ilumine nossas noites ao ar livre Ao mesmo tempo Repelir insetos irritantes.

Não é incomum para esses itens Ela também é bonita do ponto de vista estético. Muitas vezes, de fato, as velas estão contidas dentro Utensílios que podem ser reciclados e reutilizados Para criar novas velas DIY ou até mesmo para guardar pequenas coisas. até o lanternas eles podem Propenso a sujeira devido à infiltração de cera da vela de ignição, o que pode comprometer sua estabilidade.

Em todos esses casos, podemos então Recorrer à limpeza dos mesmos itens, mas nem sempre sabemos o caminho certo a seguir. Neste artigo tenho Eu coletei algumas técnicas desconhecidas Remova facilmente a cera de velas e lanternas sem ficar gordurosa.

1. Remova a cera com água fervente

limpeza mais profunda Velas e lanternas são necessárias quando há tão pouca cera nesses itens que eles não são mais utilizáveis. Em muitos casos, também é possível que um arquivo Cole a cera nas paredes Também torna o item feio.

Para remover nossa respiração Vários métodos, incluindo água fervente. Isso é especialmente útil Para velas em potes de vidro Ou para paredes de vidro de lanternas. A limpeza consiste em Crie passagens de água Usando uma faca com uma cabeça redonda Em seguida, despeje água fervente na vela ou lanterna que fará o resíduo subir e deixar a vela intacta.

Vamos lembrar Use esta técnica apenas com lanternas apropriadas Para que não ocorram ondulações no vidro.

2. Limpe as velas e lanternas em uma bacia com água

Lógica e tecnologia são semelhantes ao anterior Quem é bacia de água ferventemais sensível a alguns tipos de velas e lanternas Evita choque térmico entre a temperatura interna e externa.

Neste caso será suficiente coloque o item que você deseja remover a cera, no meio da pelve Espere a cera amolecer antes de remover todos os resíduos com uma faca redonda.

3. Remoção de resíduos no forno

outra tecnologia O que é a limpeza de velas e lanternas Necessário forno. É uma metodologia desconhecida mas sobretudo Pouco uso porque requer atenção diferente Para não danificar o vaso ou a lanterna.

Para seguir em frente é o suficiente Forre a assadeira com papel alumínio Coloque a vela ou lanterna de vidro no meio. Neste ponto podemos Coloque o forno a 100 graus E deixá-la agir Por no máximo 15 minutos Sempre preste atenção para verificar de tempos em tempos.

Quando a cera derrete Ele vai cair na lata que podemos Remova o pote e todos os restos da lanterna.

Como já mencionado é necessário Preste muita atenção em mim De modo a O calor do forno não danifica a vela ou a lanterna. Em muitos casos, não será necessário esperar 15 minutos, principalmente se as superfícies de vidro forem muito finas. Evitamos este procedimento para lanternas com elementos plásticos ou cerâmicos.

4. Remova os resíduos do freezer

Uma técnica que sempre pode ter sucesso na limpeza de velas é Remova todos os resíduos do congelador. Isso é realmente conveniente Também com elementos plásticos ou cerâmicosdesde que o tempo de trabalho seja reduzido.

Na verdade, para remover todos os resíduosSejam caixas de cera ou sujeira coberta de potes, isso será suficiente Coloque a vela ou lanterna no congelador não mais que Uma hora A fim de evitar alto choque térmico. Após este período de tempo podemos Vá em frente com a faca de manteiga Para separar permanentemente a cera das bordas.

5. Limpe as paredes com um pano de microfibra

Em todos os casos acima podemos Encontrar resíduos de graxa em velas e lanternas. Um é suficiente para removê-los Limpeza com pano de microfibramas tenha cuidado como você procede.

Estamos aguardando o item limpar Retornar à temperatura ambienteQuer usemos o método quente ou frio, e só então Usamos um desengordurante e um pano de microfibra úmido Para remover todos os resíduos de graxa das superfícies.

