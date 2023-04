A edição de arquivos PDF é gratuita? Veja como fazer isso sem danificar seus arquivos e trabalhando como um profissional

Abençoada tecnologia. Hoje em dia, trabalhar com um smartphone é possível. Para todo o resto existem computadores.

PDFs são muito usados. modelo de documento portátil Sua formulação completa, representando documentos oficiais, reconhecidos pela Agência Digital Itália como estando em conformidade com Despacho CNIPA 17/02/2005, n. 4, pode conter texto, imagens, gráficos e conteúdo multimídia. É um formato aberto: qualquer pessoa pode desenvolvê-lo. Não pode ser alterado. Sim claro.

Digamos que nosso chefe nos confie a criação de um kit de imprensa (isso vale para qualquer outra criação de PDF, lembre-se), adoramos o primeiro rascunho do PDF, mas nosso chefe é muito exigente e eleva a fasquia pedindo alterações. Como você faz isso? Simples, ou melhor: não impossível. Todos os macOS possuem uma ferramenta integrada para preencher e assinar PDFs. O widget padrão sempre depende do Mac que você está usando: alguns podem usar o Quick View, embora a maioria use o aplicativo visualização.

Aqui estão todas as ferramentas necessárias para adicionar, sublinhar, realçar e editar um PDF em geral. Você também pode remover ou adicionar páginas ao arquivo. Preview é uma excelente ferramenta para quem tem que satisfazer os desejos do seu patrão, mesmo o mais exigente deles que tende a ser meticuloso, mas também uma ferramenta dedicada para assinar um PDF. Mas se também queremos atualizar nossa experiência, é melhor usar outra ferramenta.

Ele merece

Com serviços online para Adobe Acrobat, você pode adicionar alterações a PDFs no seu Mac e informar aos colaboradores de maneira rápida e fácil o que adicionar, excluir ou alterar. Claro que alguns vão mostrar o nariz por serem serviços pagos, mas vale a pena principalmente para quem trabalha muito com arquivos PDF.

De qual navegador da Web você obtém os serviços online do Acrobat. O caminho a ser usado começa em Select File. Escolha um arquivo da memória interna, armazenamento em nuvem ou Google Drive, ou arraste-o da área de trabalho para a área de soltar. Em seguida, faça login com seu login da Adobe para usar as ferramentas necessárias para editar o PDF: menu Compartilhar para compartilhar o documento com outras pessoas por e-mail ou link.

Os serviços online do Acrobat são fáceis de usar e fornecem ferramentas para realçar, sublinhar ou adicionar texto. Eles também têm a opção de notas adesivas, mesmo desenhando em um PDF. Mesmo o veterano mais experiente poderá ver claramente onde as alterações foram aplicadas e quais imagens serão convertidas, acelerando a conclusão do seu projeto. E talvez conseguir um grande aumento de salário.