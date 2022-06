Atualização da Série 9 traz 10 carros novos, missões cooperativas e muito mais – Nerd4.life

Forza Horizonte 5 com atualização Atualização da série 9que além de novos itens técnicos e patches também traz uma grande quantidade de conteúdo do jogo como 10 carros novos Pode ser obtido de diversas formas, Multiplayer em missões cooperativas Com a história e outros elementos relacionados à jogabilidade.

A atualização em questão, como informamos ontem, também traz novidades interessantes para nós: é a dublagem em italiano, que a Microsoft e a Playground Games apresentaram com a grande atualização disponível para o Forza Horizon 5.

De resto, vejamos entretanto os novos carros disponíveis, que podem ser conquistados de acordo com as diferentes estradas e também podem ser vistos na galeria apresentada nesta página:

Lista de reprodução do festival

Hot Wheels 2JetZ 2018 (23 a 29 de junho)

1968 Plymouth Barracuda Fórmula-S (30 de junho – 6 de julho)

1970 Dodge Coronet Super B (7 a 13 de julho)

1957 Hot Wheels Nash Metropolitan Custom (14 a 20 de julho)

Giro

2012 Hot Wheels Rip Rod

Hot Wheels Ford F-5 duplo personalizado 1949 Hot Rod

Ford Mustang Hot Wheels 2005

pista de carros

2021 Aston Martin DBX (23 de junho)

2020 Lexus RC F Track Edition (30 de junho)

2019 Nissan 370z Nismo (7 de julho)

Como você pode ver, os carros estão começando a chegar rodas quentesAguardando a chegada da primeira expansão dedicada, prevista para julho.

O suporte multiplayer cooperativo foi adicionado nas missões da história, permitindo um máximo de 6 jogadores Participar em conjunto, alcançando a pontuação máxima que se aplica a todos os participantes. Além disso, vários plugins também são registrados para corrigir problemas com o EventLab.